SPK'dan Borsa İstanbul İçin Açığa Satış Yasağı ve Yeni Tedbirler

SPK, Borsa İstanbul'da açığa satışları yasakladı ve halka açık şirketlerin pay geri alımını kolaylaştırdı.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 23:20
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 23:20
SPK'dan Borsa İstanbul İçin Açığa Satış Yasağı ve Yeni Tedbirler

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ’deki son gelişmelere yanıt olarak önemli tedbirler açıkladı. 24 Mart 2025 tarihinden itibaren, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklandığını ve bu yasağın 25 Nisan 2025 tarihi seans sonuna kadar geçerli olacağını duyurdu.

Kurul, yaptığı açıklamada, "Sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanmasını, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen Borsa İstanbul AŞ'de gerçekleştirilen işlemler, Kurulumuz tarafından sürekli takip edilmektedir" ifadelerine yer verdi.

SPK, bu süreçte ayrıca halka açık ortaklıkların pay geri alımlarını kolaylaştıracak önlemler alırken, kredili sermaye piyasası işlemleri süresince öz kaynak oranlarının esnetilerek uygulanması yönünde kararlar aldı.

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