SPK'den Lisanslama Sınavı Düzenlemesi — Yardımcı Personellere Geçiş Süreci

SPK, yardımcı personelin lisanslama sınavı yükümlülüğüne ilişkin düzenlemeyi Resmi Gazete'de yayımladı; geçiş dönemi ve şartlar açıklandı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 11:50
SPK'den Lisanslama Sınavı Düzenlemesi — Yardımcı Personellere Geçiş Süreci

SPK, yardımcı personel için lisanslama düzenlemesini Resmi Gazete'de yayımladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sermaye piyasasında çalışan yardımcı personellerin lisanslama sınavına girme zorunluluklarına ilişkin düzenlemeyi içeren değişikliği, Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ olarak Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlayarak yürürlüğe koydu.

Kapsam ve temel hüküm

Düzenlemeye göre, 31 Ocak 2025 tarihine kadar yardımcı sıfatıyla çalışabileceği belirlenmiş kişiler için geçiş hükümleri getirildi. Bu kişiler, belirlenen şartları yerine getirmek koşuluyla 31 Ocak 2026 tarihine kadar yardımcı sıfatıyla çalışmaya devam edebilecek.

Eğitim ve sınav yükümlülüğü

Söz konusu kişilerin, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu AŞ (SPL) tarafından belirlenecek içerikteki eğitimi 31 Ocak 2025 - 31 Ocak 2026 döneminde en az üç kere almaları ve görevin gerektirdiği lisanslama sınavına en az üç kere girmeleri şart koşuldu. Bu şartların en az birer tanesinin 30 Haziran 2025 tarihinden önce yerine getirilmesi gerekiyor.

Muafiyetler ve sürenin sona ermesi

Belirtilen süreler içinde görevin gerektirdiği lisansı almaya hak kazanan yardımcı personel için, daha önce getirilen sınav ve eğitim şartı yükümlülüğü ortadan kalkacak.

Yatırım kuruluşlarındaki yardımcı personel

Yatırım kuruluşlarında yardımcı sıfatıyla üç yıllık çalışma süresini 31 Ocak 2025 tarihinden sonra dolduran ve görevin gerektirdiği lisansı almaya hak kazanamayan yardımcı personel en fazla 31 Ocak 2026 tarihine kadar yardımcı sıfatıyla çalışabilecek.

SPK'nin yayımladığı bu düzenleme, yardımcı personelin lisanslama sürecine yönelik geçiş kurallarını netleştirirken, SPL tarafından belirlenecek eğitim içerikleri ve sınavların takvimi uygulamaya ilişkin önemli belirleyici olacak.

