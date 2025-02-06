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SPK, İki Şirketin Halka Arzını Onayladı: Balsu Gıda ve Bulls Girişim Sermayesi

Sermaye Piyasası Kurulu, Balsu Gıda ve Bulls Girişim Sermayesi'nin halka arzını onayladı. Halka arz fiyatları belirlendi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 23:13
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 23:13
SPK, İki Şirketin Halka Arzını Onayladı: Balsu Gıda ve Bulls Girişim Sermayesi

Sermaye Piyasası Kurulu, İki Şirketin Halka Arzını Onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ile Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arzına onay verdi. SPK'nın haftalık bültenine göre, Balsu Gıda'nın pay başına halka arz fiyatı 17,57 lira, Bulls Girişim Sermayesi'nin ise 12,18 lira olarak belirlendi.

Diğer Onaylar ve İzinler

Kurul, Global Yatırım Holding AŞ için 1 milyar 300 milyon lira, EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ için ise 500 milyon lira bedelsiz sermaye artırımına onay verdi. Ayrıca, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ'nin 4 milyar 500 milyon lira bedelli sermaye artırımı da onaylandı.

SPK, Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 4 milyar lira, Yükselen Çelik AŞ'nin 1 milyar 500 milyon lira, Atılım Faktoring AŞ'nin 192 milyon 800 bin lira, Eko Faktoring AŞ'nin 125 milyon lira, Aygaz AŞ'nin 3 milyar lira, Ziraat Bankası'nın 60 milyar lira, Ünlü Yatırım Holding AŞ'nin 1 milyar lira ve Quick Finansman AŞ'nin 900 milyon lira borçlanma aracı ihraç başvurusunu da onayladı.

Yeni Fon ve Girişim Sermayesi Ortaklığı

Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ'nin "Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Katılım Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu" ve "Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Teknoloji Sektörü Katılım Emeklilik Yatırım Fonu" kurma talebi onaylandı. Bunun yanı sıra KORAY Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ için 300 milyon lira başlangıç sermayeli girişim sermayesi yatırım ortaklığı kurulmasına izin verildi.

İdari Para Cezaları ve Erişim Engelleri

SPK, QNB Portföy Yönetimi AŞ'ye 311 bin 134 lira, Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 493 bin 22 lira, Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye 1 milyon 944 bin 578 lira ve Global Kitle Fonlama Platformu AŞ'ye 466 bin 701 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca, Türkiye'de izinsiz kripto varlık hizmeti veren ve yurtdışında kaldıraçlı işlemler yaptırdığı belirlenen 26 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin başlatılmasına karar verildi.

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