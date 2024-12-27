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SPK İki Şirketin Halka Arzını Onayladı: Gülermak ve Egeyapı'nın İlk Adımı

Sermaye Piyasası Kurulu, Gülermak ve Egeyapı'nın halka arzını onaylarken, önemli cezalar ve incelemelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 00:50
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 00:50
SPK İki Şirketin Halka Arzını Onayladı: Gülermak ve Egeyapı'nın İlk Adımı

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Önemli Halka Arz Onayları

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 23 Ekim 2023 tarihinde Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt AŞ ile Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin ilk halka arzına onay verdi. Bu onay, iki şirket için yatırımcılar nezdinde büyük bir adım olarak değerlendirildi.

Detaylı Sermaye Artırımları

SPK bülteninde yer alan bilgilere göre, Gülermak'ın halka arz fiyatı pay başına 125 lira, Egeyapı'nın ise 15 lira olarak belirlendi. Bunun yanı sıra, Kurul, diğer önemli şirketlerin bedelsiz ve bedelli sermaye artırımlarıyla ilgili başvuruları da onayladı. Bu şirketler arasında HUB Girişim Sermayesi, Kızılbük Gayrimenkul, ve Galatasaray Sportif Sınai yer almaktadır.

İdari Para Cezaları ve İncelemeler

SPK, ihlaller nedeniyle birçok şirkete idari para cezası uygulanmasına karar verdi. İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye 155 bin 567 lira, BCC Yatırım ve Danışmanlık AŞ'ye 3 milyon 81 bin 378,30 lira gibi yüksek cezalar verildi. Ayrıca, Çan2 Termik AŞ'nin işlemleriyle ilgili 10 kişiye toplamda 8 milyon 708 bin 122,42 lira ceza kesildi.

Suç Duyuruları ve Yasal İşlemler

SPK, Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ pay piyasasında yapılan işlemlerle ilgili olarak, 18 kişi hakkında Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Bu kişiler için 2 yıl süreyle işlem yapma yasağı getirildi.

Kurul ayrıca, yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırdığı belirlenen 25 internet sitesinin erişiminin engellenmesi için gerekli hukuki süreci başlatma kararı aldı. Kovid-19 sürecinde getirilen mobil uygulama ve e-posta ile emir iletimine yönelik izinlerin de kaldırıldığı bildirildi.

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