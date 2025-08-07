SPK ve Türkiye Noterler Birliği'nden Finansal Okuryazarlık İşbirliği

SPK ve Türkiye Noterler Birliği'nden Önemli İşbirliği

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Türkiye Noterler Birliği ile imzaladıkları finansal okuryazarlık protokolü hakkında yaptığı açıklamada, "Noterlerimizin finansal okuryazarlık konusundaki katkıları çarpan etkisi yaratarak yaygın ve sürdürülebilir bir finansal farkındalığa öncülük edecektir" ifadesini kullandı.

Finansal Okuryazarlıkta Toplumsal Dönüşüm

İmza töreninin Birlik Merkezi'nde gerçekleştirildiğini belirten Gönül, bu protokolün, iki kurum arasında bir mutabakatın ötesinde, toplumsal dönüşümün önemli bir adımı olduğunu vurguladı. Gönül, ayrıca finansal okuryazarlığın ülke ekonomik istikrarına katkı sağladığını da ifade etti.

Finansal Bilgiye Erişim ve Rehberlik

Gönül, günümüzde finansal bilgilere erişimin kolaylaştığını ancak bu bilgilerin doğru anlaşılması ve uygulanması için hâlâ rehberliğe ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek, finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasının en önemli gündem maddeleri arasında yer aldığını kaydetti.

Noterlerin Rolü ve Sosyal Katkılar

Noterlerin, vatandaşlarla doğrudan temas halinde önemli kamu görevleri üstlendiğini belirten Gönül, "Bu kapsamda, noterlerimizin finansal okuryazarlık konusundaki katkıları, toplumda yaygın ve sürdürülebilir bir finansal farkındalık yaratacaktır" dedi.

Türkiye'de Finansal Okuryazarlık Günü

22 Mayıs'ın "Finansal Okuryazarlık Günü" ilan edildiğini hatırlatan Gönül, bu alandaki projelere daha hızlı devam edeceklerini vurguladı. Fransa'nın da aralarında bulunduğu birçok Avrupa ülkesiyle finansal okuryazarlık çalışmalarına yönelik projelere imza attıklarını söyledi.

Bireylerin Finansal Refahı için Eğitimler

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Ahmet Alıcı ise, SPK'nın finansal okuryazarlık seviyesini artıracak bir platform oluşturduğunu belirterek, protokolün kurumlar arasındaki işbirliğini güçlendireceğini kaydetti. Alıcı, noterler için eğitimler ve seminerler düzenleyeceklerini ifade ederek, bireylerin finansal okuryazarlık düzeyinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Sonuç ve İmza Töreni

Konuşmaların ardından Gönül ve Alıcı, işbirliği protokolüne resmi olarak imza attı. Hem SPK hem de Türkiye Noterler Birliği, bu projeyle toplumun finansal okuryazarlığını artırmayı hedefliyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Türkiye Noterler Birliği arasında, Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü'nün imza töreni gerçekleştirildi. SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül (sağda) ve Türkiye Noterler Birliği Başkanı Ahmet Alıcı (solda) iş birliği protokolüne Birlik Merkezi'nde imza attı.

