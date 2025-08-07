DOLAR
40,65 0,05%
EURO
47,53 -0,33%
ALTIN
4.414,87 -0,33%
BITCOIN
4.690.563,26 -0,27%

SPK ve Türkiye Noterler Birliği'nden Finansal Okuryazarlık İşbirliği

SPK, Türkiye Noterler Birliği ile finansal okuryazarlığı artıracak önemli bir protokol imzaladı.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 09:51
SPK ve Türkiye Noterler Birliği'nden Finansal Okuryazarlık İşbirliği

SPK ve Türkiye Noterler Birliği'nden Önemli İşbirliği

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Türkiye Noterler Birliği ile imzaladıkları finansal okuryazarlık protokolü hakkında yaptığı açıklamada, "Noterlerimizin finansal okuryazarlık konusundaki katkıları çarpan etkisi yaratarak yaygın ve sürdürülebilir bir finansal farkındalığa öncülük edecektir" ifadesini kullandı.

Finansal Okuryazarlıkta Toplumsal Dönüşüm

İmza töreninin Birlik Merkezi'nde gerçekleştirildiğini belirten Gönül, bu protokolün, iki kurum arasında bir mutabakatın ötesinde, toplumsal dönüşümün önemli bir adımı olduğunu vurguladı. Gönül, ayrıca finansal okuryazarlığın ülke ekonomik istikrarına katkı sağladığını da ifade etti.

Finansal Bilgiye Erişim ve Rehberlik

Gönül, günümüzde finansal bilgilere erişimin kolaylaştığını ancak bu bilgilerin doğru anlaşılması ve uygulanması için hâlâ rehberliğe ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek, finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasının en önemli gündem maddeleri arasında yer aldığını kaydetti.

Noterlerin Rolü ve Sosyal Katkılar

Noterlerin, vatandaşlarla doğrudan temas halinde önemli kamu görevleri üstlendiğini belirten Gönül, "Bu kapsamda, noterlerimizin finansal okuryazarlık konusundaki katkıları, toplumda yaygın ve sürdürülebilir bir finansal farkındalık yaratacaktır" dedi.

Türkiye'de Finansal Okuryazarlık Günü

22 Mayıs'ın "Finansal Okuryazarlık Günü" ilan edildiğini hatırlatan Gönül, bu alandaki projelere daha hızlı devam edeceklerini vurguladı. Fransa'nın da aralarında bulunduğu birçok Avrupa ülkesiyle finansal okuryazarlık çalışmalarına yönelik projelere imza attıklarını söyledi.

Bireylerin Finansal Refahı için Eğitimler

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Ahmet Alıcı ise, SPK'nın finansal okuryazarlık seviyesini artıracak bir platform oluşturduğunu belirterek, protokolün kurumlar arasındaki işbirliğini güçlendireceğini kaydetti. Alıcı, noterler için eğitimler ve seminerler düzenleyeceklerini ifade ederek, bireylerin finansal okuryazarlık düzeyinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Sonuç ve İmza Töreni

Konuşmaların ardından Gönül ve Alıcı, işbirliği protokolüne resmi olarak imza attı. Hem SPK hem de Türkiye Noterler Birliği, bu projeyle toplumun finansal okuryazarlığını artırmayı hedefliyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Türkiye Noterler Birliği arasında, Finansal Okuryazarlığın...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Türkiye Noterler Birliği arasında, Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü'nün imza töreni gerçekleştirildi. SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül (sağda) ve Türkiye Noterler Birliği Başkanı Ahmet Alıcı (solda) iş birliği protokolüne Birlik Merkezi'nde imza attı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Türkiye Noterler Birliği arasında, Finansal Okuryazarlığın...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Türkiye Noterler Birliği arasında, Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü'nün imza töreni gerçekleştirildi. SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül (sağda) ve Türkiye Noterler Birliği Başkanı Ahmet Alıcı (solda) iş birliği protokolüne Birlik Merkezi'nde imza attı.

İLGİLİ HABERLER

Müjdeli Promosyon: 80.100 TL Ödeme Fırsatı!

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya Kuru Kayısı İhracatı 377,4 Milyon Dolar Gelir Sağladı
2
Uşak'ta Mor Bahçelere Devlet Desteği ile Büyüyen Lavanta Üretimi
3
Endonezya'ya 48 KAAN Uçağı Satışı: Sözleşme İmzalandı
4
Kütahya'da 14. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi Başladı
5
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 Endeksi 9.923,44 Puanı Gördü
6
Türkiye'de 28 Ova 'Büyük Ova Koruma Alanı' Olarak İlan Edildi
7
Sıfır otomobile 200 bin TL'lik okkalı indirim! Renault, Hyundai ve o markalar indirim şovu yaptı

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

Milyonların Beklediği Tarih: Üniversiteler yeni akademik yıla ne zaman başlayacak?

Müjdeli Promosyon: 80.100 TL Ödeme Fırsatı!

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

Merkez Bankası'nın Kararıyla Faizler Geriliyor: Bankalar Güncelledi

Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam: Yeni Fiyatlar Belirlendi

KPSS'siz İŞKUR'dan 103 Bin 662 Personel Alımı Başladı!

Polis Olma Hayali Kuruyan Lise Mezunlarına 2500 Kişilik Dev Alım: Hemen Bitecek