Spot Doğal Gaz: 1000 m³ Referans Fiyatı 14 bin 299 lira

Spot doğal gazda 1000 metreküp için referans fiyat 14 bin 299 lira; işlem hacmi 8 milyon 879 bin 599 lira, ticaret miktarı 621 bin metreküp olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 14:54
Spot Doğal Gazda Referans Fiyat 14 bin 299 lira

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verileriyle piyasa hareketleri

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 299 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 879 bin 599 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 13 milyon 994 bin 448 lira olarak açıklanmıştı.

Spot piyasada dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 299 lira, gaz ticaret miktarı ise 621 bin metreküp olarak kaydedildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 13 lira 95 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 584 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 142 milyon 405 bin 832 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 142 milyon 41 bin 957 metreküp olarak kayıtlara geçti.

