Spot Doğal Gaz Fiyatları 12.024,48 TL ile Belirlendi

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Düşüşte

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12.024,48 TL olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, aynı gün içerisinde spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 11.990.430 TL olarak kaydedildi. Bu rakam, bir önceki günde 18.420.210 TL olarak açıklanmıştı.

Dün 1000 metreküp gaz için belirlenen referans fiyatın yanı sıra gaz ticaret miktarı da 1.002.000 metreküp olarak gerçekleşti.

Piyasa Katılımcıları İçin Alım-Satım Fiyatları

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12.625,70 TL, satış fiyatı ise 11.423,26 TL olarak belirlendi.

Doğal Gaz Girişi ve Arz Miktarı

Türkiye'ye dün 195.214.843 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 194.798.600 metreküp olarak kayıtlara geçti.