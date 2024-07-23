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Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Artış Gösterdi

Son günlerde doğal gaz fiyatlarında artış yaşanıyor. Piyasa verileri ve arz talepleri üzerine güncel bilgiler.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 14:24
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 14:24
Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Artış Gösterdi

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Artıyor

Dün itibarıyla spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 412 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre, işlem hacmi 8 milyon 963 bin 940 lira seviyesine ulaştı; bu rakam, bir önceki gün 7 milyon 184 bin 428 lira olarak kaydedilmişti.

Doğal Gaz Ticaret Miktarı ve Fiyatlar

Spot piyasalarda işlem gören 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı dışında, gaz ticaret miktarı 874 bin metreküp olarak belirtildi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 933 lira 55 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 892 lira 26 kuruş olarak belirlendi.

Doğal Gaz Giriş Miktarı

Ülkemize dün itibarıyla toplam 128 milyon 514 bin 799 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 129 milyon 318 bin 393 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Spot doğal gaz piyasasındaki bu gelişmeler, enerji sektöründe fiyatlama ve arz talepleri açısından önemli bir göstergedir.

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