Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Artış Gösterdi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Güncel Veriler

Dün itibarıyla spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12.491 lira 18 kuruş olarak belirlendi. Bu rakam, piyasalardaki dalgalanmaların bir göstergesi oldu.

İşlem Hacmi ve Ticaret Miktarı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 19 milyon 81 bin 160 lira olarak kaydedildi. Önceki gün bu rakam 6 milyon 583 bin 40 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa üzerinde etkili olan gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 532 bin metreküp düzeyinde oldu.

Dengeleme Gazı Fiyatları ve Türkiye'nin Gaz Girişi

Piyasa katılımcıları için belirlenen dengeleme gazı alış fiyatı 13.115 lira 74 kuruş, satış fiyatı ise 11.866 lira 62 kuruş olarak ifade edildi.

Öte yandan, Türkiye’ye dün 232 milyon 667 bin 263 metreküp doğal gaz girişi gerçekleştirildi. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 232 milyon 649 bin 896 metreküp olarak kaydedildi.