Spot Doğal Gazda Referans Fiyat 14 bin 550 lira

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 550 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 493 bin 250 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 49 bin 756 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 550 lira, gaz ticaret miktarı da 379 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 277 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 822 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 151 milyon 917 bin 898 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 151 milyon 887 bin 203 metreküp olarak kayıtlara geçti.