Spot Piyasa Elektrik Fiyatları: Yarın İçin En Düşük 1948 Lira, En Yüksek 3000 Lira

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Açıklandı

Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektrik fiyatı, en yüksek 3 bin lira, en düşük 1948 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, elektrik piyasasında işlem hacmi, bir önceki güne göre %5,3 artış göstererek 1 milyar 695 milyon 310 bin 732 lira oldu.

Fiyatların Saatlik Dağılımı

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin fiyatı saatlik olarak değerlendirildiğinde, en yüksek seviye 16.00-21.00 saatleri arasında 3000 lira, en düşük seviye ise 02.00'de 1948 lira olarak tespit edildi.

Ortalama Fiyatlar

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2627 lira 14 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2637 lira 50 kuruş olarak hesaplandı. Ayrıca, bugün kaydedilen spot piyasada en yüksek fiyat 3000 lira, en düşük fiyat ise 1408 lira 99 kuruş oldu.