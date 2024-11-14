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Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları: 12 Bin 1 Lira 98 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gaz referans fiyatı 12 bin 1 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 14:27
Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları: 12 Bin 1 Lira 98 Kuruş

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Türkiye'nin spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 1 lira 98 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verileri, piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler için önemli bilgiler sunuyor.

İşlem Hacmi ve Gaz Ticaret Miktarı

Dün, spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 22 milyon 87 bin 140 lira olarak kaydedildi. Bu, bir önceki gün açıklanan 15 milyon 401 bin 930 lira ile karşılaştırıldığında dikkate değer bir artışı temsil ediyor.

Aynı gün, gaz ticaret miktarının 1 milyon 841 bin metreküp olduğu bildirildi. Bu veriler, piyasa dinamiklerini anlamak adına önemli bir göstergedir.

Piyasa Katılımcıları için Fiyatlar

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 788 lira 33 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 401 lira 88 kuruş olarak belirlendi. Bu fiyatlar, piyasanın nasıl şekillendiğine dair önemli bilgiler sunuyor.

Doğal Gaz Girişi ve Arz Miktarı

Dün Türkiye'ye sağlanan doğal gaz girişi 210 milyon 670 bin 199 metreküp olarak kaydedildi. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 209 milyon 781 bin 82 metreküp oldu. Bu veriler, ülke genelindeki doğal gaz arz durumunu yansıtıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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