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Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Artış Gösterdi

Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 486 lira olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 14:27
Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Artış Gösterdi

Doğal Gaz Fiyatları Üzerindeki Değişim

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 486 lira olarak kaydedildi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, piyasada toplam işlem hacmi 5 milyon 681 bin 124 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 3 milyon 729 bin 40 lira olarak belirlenmişti.

İşlem Hacmi ve Fiyatlar

Dün piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 110 lira 30 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 861 lira 70 kuruş olarak açıklandı. Spot doğal gaz ticaret miktarı ise 455 bin metreküp olarak belirlendi.

Gaz Girişi ve Arz Miktarı

Türkiye'ye dün 228 milyon 91 bin 555 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen toplam gaz miktarı ise 228 milyon 624 bin 406 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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