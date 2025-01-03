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Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Belirlendi: Bin Metreküp 12.623,60 Lira

Spot doğal gaz piyasasında bin metreküp fiyatı 12.623,60 lira olarak belirlendi; toplam işlem hacmi 3,58 milyon metreküp.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 14:30
Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Belirlendi: Bin Metreküp 12.623,60 Lira

Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar ve İşlem Hacmi

Spot doğal gaz piyasasında dün, bin metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 623 lira 60 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, piyasada toplam işlem hacmi 3 milyon 580 bin 348 metreküp olarak gerçekleşti. Bir önceki gün bu rakam 3 milyon 664 bin 620 metreküp olarak kaydedilmişti.

Dün spot doğal gaz piyasasında gaz ticaret miktarı 284 bin metreküp olurken, piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 254 lira 78 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 992 lira 42 kuruş olarak belirtildi.

Doğal Gaz Girişi ve Arz Miktarı

Türkiye'ye dün 249 milyon 756 bin 802 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 249 milyon 939 bin 799 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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