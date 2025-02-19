Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Düşüşte: Referans Fiyat 12.951 Lira

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Düşüyor

Spot doğal gaz piyasasında dünkü işlemler sonucunda 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12.951 lira 98 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, toplam işlem hacmi ise 7 milyon 33 bin 28 lira oldu. Bu rakam, bir gün önce 21 milyon 133 bin 314 lira olarak kaydedilmişti.

Açıklanan Fiyatlar

Spot doğal gaz ticaret miktarı dünkü verilerde 543 bin metreküp olarak kaydedildi. Ayrıca, piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13.599 lira 58 kuruş, satış fiyatı ise 12.304 lira 38 kuruş olarak açıklandı.

Gaz Girişi ve Arz Durumu

Türkiye'ye dün 291 milyon 225 bin 441 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 291 milyon 375 bin 704 metreküp olarak kayıtlara geçti.