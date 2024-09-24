Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Yükseliyor

Spot Doğal Gaz Fiyatları Artıyor

Spot doğal gaz piyasasında, 1000 metreküp gazın referans fiyatı dün 11 bin 823 lira 53 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre, piyasalardaki işlem hacmi 6 milyon 671 bin 880 lira olarak kaydedildi. Bu rakam, önceki gün 4 milyon 884 bin 310 lira seviyesindeydi.

Gaz Ticaret Miktarı ve Ücretleri

Spot piyasada işlem gören gaz ticaret miktarı ise 564 bin metreküp olarak kaydedildi. Piyasa katılımcılarının dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 414 lira 71 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 232 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Doğal Gaz Girişi ve Arz Miktarı

Dün Türkiye’ye sağlanan doğal gaz girişi 103 milyon 984 bin 302 metreküp, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 104 milyon 426 bin 793 metreküp olarak rapor edilmiştir. Bu veriler, piyasalardaki hareketliliği ve artan talepleri ortaya koymaktadır.