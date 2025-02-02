DOLAR
35,83 0%
EURO
37,19 0%
ALTIN
3.225,48 0%
BITCOIN
3.540.604,26 2,27%

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Yükseliyor

Dün spot doğal gazda referans fiyat 12 bin 450 lira, işlem hacmi ise 13 milyon 396 bin lira olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 14:22
Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Yükseliyor

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Yükseliyor

Dün, spot doğal gaz piyasasında bin metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 450 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bu fiyat artışı gözlemlenen işlemlerle birlikte, doğal gaz pazarında önemli bir gelişmeyi işaret ediyor.

İşlem Hacmi Artışı

Spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 13 milyon 396 bin 200 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 10 milyon 624 bin 748 lira seviyesindeydi. Artan işlem hacmi, piyasa katılımcılarının sektördeki dinamiklerini yansıtıyor.

Aylık Gaz Ticareti Verileri

Dün piyasada gerçekleşen gaz ticaret miktarı, 1 milyon 76 bin metreküp olarak kaydedildi. Ayrıca, piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 72 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 827 lira 50 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'nin Doğal Gaz Girişi

Türkiye'ye dün itibarıyla 243 milyon 419 bin 372 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasalara arz edilen gaz miktarı ise 243 milyon 91 bin 551 metreküp olarak kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Özdemir Bayraktar Ödülleri Sahiplerini Buldu: Baykar'dan 122 Başarıya Ödül
2
TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Duyuruldu
3
İsveç Merkez Bankası, Ekonomik Zayıflık Nedeniyle Faiz İndirimine Gitti
4
Ziraat Bankası 800 TL dağıtıyor! Nakit para şansı için son 7 gün
5
Fiat bu modelini ikinci el fiyatına düşürdü! İşte o yüz güldüren fiyat listesi!
6
İTO: Ocakta En Çok Fiyatı Artan ve Azalan Ürünler Duyuruldu
7
Türkiye Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: Bilanço Açıklandı

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı