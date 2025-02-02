Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Yükseliyor

Dün, spot doğal gaz piyasasında bin metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 450 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bu fiyat artışı gözlemlenen işlemlerle birlikte, doğal gaz pazarında önemli bir gelişmeyi işaret ediyor.

İşlem Hacmi Artışı

Spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 13 milyon 396 bin 200 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 10 milyon 624 bin 748 lira seviyesindeydi. Artan işlem hacmi, piyasa katılımcılarının sektördeki dinamiklerini yansıtıyor.

Aylık Gaz Ticareti Verileri

Dün piyasada gerçekleşen gaz ticaret miktarı, 1 milyon 76 bin metreküp olarak kaydedildi. Ayrıca, piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 72 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 827 lira 50 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'nin Doğal Gaz Girişi

Türkiye'ye dün itibarıyla 243 milyon 419 bin 372 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasalara arz edilen gaz miktarı ise 243 milyon 91 bin 551 metreküp olarak kaydedildi.