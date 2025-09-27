Spot Piyasada Elektrik Fiyatı: Yarına En Yüksek 3 bin 400 lira, En Düşük 0 lira

Spot piyasada megavatsaat fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 0 lira; işlem hacmi 1 milyar 217 milyon 166 bin 613 lira.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 14:41
Spot Piyasada Elektrik Fiyatı: Yarına En Yüksek 3 bin 400 lira, En Düşük 0 lira

Spot Piyasada Elektrik Fiyatı Yarına Belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 0 lira olarak belirlendi.

İşlem Hacmi ve Saat Bazlı Fiyatlandırma

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,9 azalarak 1 milyar 217 milyon 166 bin 613 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 18.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 12.00'de 0 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 48 lira 39 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 92 lira 74 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 230 lira 91 kuruş olarak kayıtlara geçti.

İLGİLİ HABERLER

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uraloğlu Amasya'da: "İnsanımıza dokunmak en kıymetlimiz"
2
Spot Piyasada Elektrik Fiyatı: Yarına En Yüksek 3 bin 400 lira, En Düşük 0 lira
3
Erdoğan'dan Dünya Turizm Günü mesajı: 6 aylık rekor, 64 milyar dolar hedefi
4
Haftalık Fon Raporu: Yatırım Fonları %0,99, BES %1,43
5
TCMB/PPK: Sıkı Para Politikası Fiyat İstikrarına Kadar Sürecek
6
TOGG Münih'te: Euro NCAP 5 Yıldız, Almanya Açılımı ve T8X Hedefi
7
DIŞYÖNDER ve ATIC'ten ABD'ye İhracat İçin İşbirliği Protokolü

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı