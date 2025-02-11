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Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Açıklandı: En Yüksek 2.949,99 TL

Spot piyasada elektrik fiyatları yarın için en yüksek 2.949,99 TL, en düşük ise 1.874,99 TL olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 14:35
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Açıklandı: En Yüksek 2.949,99 TL

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2.949,99 lira, en düşük 1.874,99 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi büyük bir düşüş yaşayarak, 1 milyar 795 milyon 198 bin 661 lira seviyesine geriledi.

Fiyat Analizleri

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin fiyatı için en yüksek değer saat 09.00’da 2.949,99 lira ve en düşük değer saat 07.00’de 1.874,99 lira olarak belirlendi. Gün öncesi piyasa sonuçlarına göre, bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2.411,09 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2.440,22 lira olarak kaydedildi.

Günlük Değişimler

Bugün itibarıyla spot piyasada bir megavatsaat elektrik fiyatları en yüksek 2.991,10 lira, en düşük ise 2.000 lira seviyelerinden işlem gördü. Bu değişkenlik, enerji piyasasındaki dalgalanmaları ve fiyat belirleme dinamiklerini gözler önüne seriyor.

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