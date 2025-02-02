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Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Artışta: En Yüksek 3 Bin Lira

Spot piyasada elektrik fiyatları yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1874 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 14:19
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Artışta: En Yüksek 3 Bin Lira

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Yarın için spot piyasa verilerine göre, bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 1874 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Bu fiyatlar, enerji piyasası için önemli bir gösterge teşkil ediyor.

İşlem Hacminde Artış

Enerji Piyasaları İşletme AŞ tarafından sağlanan verilere göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre %29,2 artış göstererek 1 milyar 728 milyon 829 bin 240 lira seviyesine ulaştı.

Fiyat Tespiti

Gün öncesi piyasada belirlenen fiyatlar arasında, bir megavatsaat elektriğin en yüksek değeri 08.00 ve 17.00-19.00 saatlerinde 3 bin lira olarak kaydedilirken, en düşük fiyat ise 12.00'de 1874 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Ortalama Fiyatlar

Gün öncesinde belirlenen bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 515 lira 24 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 535 lira 35 kuruş oldu. Spot piyasada ise bugün elektriğin fiyatları en yüksek 3 bin lira, en düşük 750 lira seviyesinden işlem gördü.

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