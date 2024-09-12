DOLAR
33,94 0,08%
EURO
37,5 -0,19%
ALTIN
2.749,94 -0,16%
BITCOIN
1.972.252,78 -0,99%

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Düştü

Spot piyasada yarın için elektrik fiyatları 3 bin lira ile 1849 lira arasında değişiyor.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 14:30
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Düştü

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Türkiye'nin enerji piyasasında, elektrik fiyatları bir megavatsaat için önemli bir değişim göstermekte. Yarından itibaren geçerli fiyatlar, en yüksek 3 bin lira ve en düşük 1849 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

İşlem Hacminde Düşüş

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. tarafından yayımlanan verilere göre, spot elektrik piyasasında bu günkü işlem hacmi önceki güne göre yaklaşık %1,13 azalarak 1 milyar 715 milyon 428 bin 662 lira 1 kuruş seviyesine geriledi.

Fiyat Dönemleri

Gün öncesi piyasada, megavatsaat başına fiyatlar en yüksek 18.00-20.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük ise 12.00 ve 13:00 saatlerinde 1849 lira 97 kuruş olarak kaydedildi.

Ortalama Fiyatlar

Ayrıca, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 548 lira 87 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 549 lira 7 kuruş olarak tespit edildi.

Bugün de, spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatları yine en yüksek 3 bin lira ve en düşük 1856 lira 98 kuruş seviyesinde oluştu.

İLGİLİ HABERLER

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

İş Bankası 7 Farklı Şehirde Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapıyor: Lise Mezunu Adaylar İçin Fırsat

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Serbest Piyasada Döviz Fiyatları: Dolar ve Euro'da Son Durum
2
İşi olmayana devletten 6 bin 667 TL maaş! 3 şartı sağlayan her ay alacak
3
Karsan ve Toyota, Hidrojen Teknolojisinde İşbirliği Yaptı
4
Asgari ücret zammında sürpriz zamma yeşil ışık! Meclis onayladı: Yeni rakam oh çektirecek
5
Gram altın almayan bin pişman olacak! Uzmanından son alın fırsatı için flaş tarih
6
Yapı Kredi'den emeklilere özel sürpriz! e-Devlet başvurusuyla hesaba yatacak
7
Kasko ücretlerine 2024 ayarı: Dev zam açıklandı

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

İş Bankası 7 Farklı Şehirde Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapıyor: Lise Mezunu Adaylar İçin Fırsat

Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!

Bu bankada parası olanın ay sonunda hesabına şartsız 6 bin 550 TL yatacak

İcradan Satılık 2022 Model FIAT Marka Araç: 825.000 TL Muhammen Bedelle Satışa Çıkarıldı