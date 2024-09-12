Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Düştü

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Türkiye'nin enerji piyasasında, elektrik fiyatları bir megavatsaat için önemli bir değişim göstermekte. Yarından itibaren geçerli fiyatlar, en yüksek 3 bin lira ve en düşük 1849 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

İşlem Hacminde Düşüş

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. tarafından yayımlanan verilere göre, spot elektrik piyasasında bu günkü işlem hacmi önceki güne göre yaklaşık %1,13 azalarak 1 milyar 715 milyon 428 bin 662 lira 1 kuruş seviyesine geriledi.

Fiyat Dönemleri

Gün öncesi piyasada, megavatsaat başına fiyatlar en yüksek 18.00-20.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük ise 12.00 ve 13:00 saatlerinde 1849 lira 97 kuruş olarak kaydedildi.

Ortalama Fiyatlar

Ayrıca, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 548 lira 87 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 549 lira 7 kuruş olarak tespit edildi.

Bugün de, spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatları yine en yüksek 3 bin lira ve en düşük 1856 lira 98 kuruş seviyesinde oluştu.