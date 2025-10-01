Spot piyasada elektrik fiyatları: En yüksek 3 bin 399 lira 1 kuruş

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot piyasada yarın için megavatsaat elektriğin en yüksek 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük 501 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 14:30
Spot piyasada elektrik fiyatları yarın için açıklandı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük 501 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Piyasa hacmi ve değişim

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,2 azalarak 1 milyar 569 milyon 382 bin 78 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasa verileri

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-19.00 saatlerinde 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük 12.00'de 501 lira 2 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 556 lira 50 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 555 lira 81 kuruş oldu.

Spot piyasa—bugünkü değerler

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük 715 lira 11 kuruş olarak kayıtlara geçti.

