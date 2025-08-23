DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.714.326,02 1,24%

Spot piyasada elektrik fiyatları: Yarın en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 754 lira 10 kuruş

Spot piyasada megavatsaat elektrik fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 754 lira 10 kuruş; işlem hacmi 1 milyar 526 milyon 677 bin 268 lira.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 14:20
Spot piyasada elektrik fiyatları: Yarın en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 754 lira 10 kuruş

Spot piyasada elektrik fiyatları: Yarın en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 754 lira 10 kuruş

Piyasa verileri

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 31,5 azalarak 1 milyar 526 milyon 677 bin 268 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 754 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Fiyatların en yüksek olduğu saat dilimleri 00.00-02.00 ve 19.00-22.00 olarak tespit edilirken, en düşük fiyat 12.00'de 754 lira 10 kuruş oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 383 lira 86 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 410 lira 66 kuruş olarak hesaplandı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı ise bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1900 lira olarak kayıtlara geçti.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çin, AB'den İthal Süt Ürünleri Soruşturmasını 6 Ay Uzattı
2
Türkiye 21. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı'nda 4 Bronz Madalya Kazandı
3
Türkiye ve Birleşik Krallık’ta TUDIC Şartnamesi İmzalandı
4
Ticaret Bakanı Bolat, Ekim Ayı Ekonomik Göstergelerini Değerlendirdi
5
Faturasını böyle ödeyene 500 TL para iadesi var! Tek şart açıklandı
6
Spot piyasada elektrik fiyatları: Yarın en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 754 lira 10 kuruş
7
ÇAYKUR'ta İkinci Sürgün Yaş Çay Alımları Tamamlandı

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı