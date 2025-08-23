Spot piyasada elektrik fiyatları: Yarın en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 754 lira 10 kuruş

Piyasa verileri

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 31,5 azalarak 1 milyar 526 milyon 677 bin 268 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 754 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Fiyatların en yüksek olduğu saat dilimleri 00.00-02.00 ve 19.00-22.00 olarak tespit edilirken, en düşük fiyat 12.00'de 754 lira 10 kuruş oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 383 lira 86 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 410 lira 66 kuruş olarak hesaplandı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı ise bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1900 lira olarak kayıtlara geçti.