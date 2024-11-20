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Spot Piyasada Elektrik Fiyatları: Yarın İçin 3 Bin Lira Üst Limit

Spot piyasada elektrik fiyatları yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 1000 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 14:34
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 14:34
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları: Yarın İçin 3 Bin Lira Üst Limit

Spot Piyasada Elektrik Fiyatlarının Güncel Durumu

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1000 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

İşlem Hacmi ve Fiyat Ortalamaları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 9,07 azalarak 1 milyar 353 milyon 176 bin 893 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-20.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 02.00'de 1000 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Ayrıca, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 228 lira 75 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 290 lira 91 kuruş oldu.

Bugün içinse spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin lira, en düşük 1259 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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