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Spot Piyasada Elektrik Fiyatları: Yarın İçin En Yüksek 3 Bin Lira

Spot piyasada yarın için elektrik fiyatları en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 2 bin 139 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 14:33
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları: Yarın İçin En Yüksek 3 Bin Lira

Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Açıklandı

Yarının elektrik fiyatları, spot piyasada büyük dalgalanmalar göstermeye devam ediyor. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bir megavatsaat elektriğin yarın için en yüksek fiyatı 3 bin lira, en düşük fiyatı ise 2 bin 139 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Piyasa Verileri ve İşlem Hacmi

Bugünkü işlemlere bakıldığında, spot elektrik piyasasında işlem hacminin düne göre yüzde 22,1 azalarak 1 milyar 958 milyon 466 bin 369 lira olduğu görüldü. Bu da piyasanın mevcut durumunu gözler önüne seriyor.

Fiyatların Saatlere Göre Dağılımı

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek olarak 08.00, 09.00, 10.00, 17.00 ve 18.00 saatlerinde 3 bin lira seviyesini görürken, en düşük fiyat 03.00'te 2 bin 139 lira 99 kuruş seviyesine geriledi. Aritmetik ortalama fiyat ise 2 bin 726 lira 63 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 758 lira 31 kuruş olarak hesaplandı.

Gün Öncesi Fiyat Durumu

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1.416 lira 70 kuruş seviyesinden işlem gördü. Bu dalgalı fiyat yapısı, enerji alıcıları için önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

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