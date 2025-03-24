Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yükseliyor

Spot piyasada elektrik fiyatları, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 1408 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 14:28
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yükseliyor

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1408 lira 99 kuruş olarak tespit edildi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,21 artış göstererek 1 milyar 610 milyon 502 bin 443 lira seviyesine ulaştı.

Gün Öncesi Piyasa Verileri

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin ayrı saat dilimlerinde belirlendiği fiyatlar ise şöyle:

  • 08.00 ve 18.00-21.00 saatlerinde: 3 bin lira
  • 12.00 saatinde: 1408 lira 99 kuruş

Buna ek olarak, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 496 lira 5 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 503 lira 93 kuruş olarak belirlendi.

Bugün spot piyasada kaydedilen elektrik fiyatları en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 1599 lira 98 kuruş seviyesinde gerçekleşti.

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