Spot Piyasada Elektrik Fiyatlarında Dalgalanma

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yükseliyor

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 995 lira, en düşük 1000 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, dünkü verilerle kıyaslandığında yüzde 3,8 azalarak 1 milyar 376 milyon 873 bin 62 lira oldu.

Gün Öncesi Fiyata Dair Bilgiler

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00 ve 20.00'de 2 bin 995 lira, en düşük saat 13.00'te 1000 lira olarak tespit edildi.

Buna ek olarak, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 211 lira 28 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 218 lira 87 kuruş olarak kaydedildi.

Bugün spot piyasada bir megavatsaat elektrik fiyatları, en yüksek 2 bin 800 lira 1 kuruş ve en düşük 798 lira 23 kuruş olarak kayıtlara geçti.