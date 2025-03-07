Spot Piyasada Elektrik Fiyatlarında Dalgalanma

Spot piyasada elektrik fiyatları; en yüksek 2995 lira, en düşük 1000 lira olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 14:31
Spot Piyasada Elektrik Fiyatlarında Dalgalanma

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yükseliyor

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 995 lira, en düşük 1000 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, dünkü verilerle kıyaslandığında yüzde 3,8 azalarak 1 milyar 376 milyon 873 bin 62 lira oldu.

Gün Öncesi Fiyata Dair Bilgiler

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00 ve 20.00'de 2 bin 995 lira, en düşük saat 13.00'te 1000 lira olarak tespit edildi.

Buna ek olarak, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 211 lira 28 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 218 lira 87 kuruş olarak kaydedildi.

Bugün spot piyasada bir megavatsaat elektrik fiyatları, en yüksek 2 bin 800 lira 1 kuruş ve en düşük 798 lira 23 kuruş olarak kayıtlara geçti.

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