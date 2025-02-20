Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları İle İlgili Son Gelişmeler

Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 980 lira 1 kuruş, en düşük 1.425 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, günlük işlem hacmi de düne göre yüzde 1,9 azalarak 1 milyar 749 milyon 444 bin 403 lira oldu.

Gün Öncesi Piyasa Verileri

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00'de 2 bin 980 lira 1 kuruş, en düşük saat 13.00'te ise 1.425 lira olarak tespit edildi. Aritmetik ortalama fiyat ise 2 bin 390 lira 80 kuruş olarak kaydedilirken, ağırlıklı ortalama fiyat ise 2 bin 410 lira 41 kuruş oldu.

Bugünkü Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bugün bir megavatsaat elektrik fiyatları en yüksek 2 bin 989 lira, en düşük ise 1.889 lira 98 kuruş olarak işlem gördü.