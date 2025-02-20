Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları İle İlgili Son Gelişmeler

Spot piyasada elektrik fiyatları yarın için en yüksek 2 bin 980 lira, en düşük 1.425 lira olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 14:14
Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları İle İlgili Son Gelişmeler

Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 980 lira 1 kuruş, en düşük 1.425 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, günlük işlem hacmi de düne göre yüzde 1,9 azalarak 1 milyar 749 milyon 444 bin 403 lira oldu.

Gün Öncesi Piyasa Verileri

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00'de 2 bin 980 lira 1 kuruş, en düşük saat 13.00'te ise 1.425 lira olarak tespit edildi. Aritmetik ortalama fiyat ise 2 bin 390 lira 80 kuruş olarak kaydedilirken, ağırlıklı ortalama fiyat ise 2 bin 410 lira 41 kuruş oldu.

Bugünkü Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bugün bir megavatsaat elektrik fiyatları en yüksek 2 bin 989 lira, en düşük ise 1.889 lira 98 kuruş olarak işlem gördü.

İLGİLİ HABERLER

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları İle İlgili Son Gelişmeler
2
Malatya'da Depremzedelere Samanlık, Ağıl ve Ahır Yapımı Hakkında Bilgilendirme Toplantısı
3
TCMB Rezervleri Rekor Kırdı: 173,2 Milyar Dolar!
4
KKM Hesap Bakiyelerinde Düşüş Devam Ediyor
5
AB, Almanya'nın Infineon Çip Üretim Tesisi için 920 Milyon Avro Destek Onayladı
6
Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları 13 Bin Lira
7
İzmir Mobilya Lansman Günleri Başlıyor: Yeni Sezon Ürünleri Müşterilerle Buluşacak

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?