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Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Yükseliyor

Spot piyasada elektrik fiyatları, en yüksek 3 bin lira, en düşük 1799 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 14:40
Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Yükseliyor

Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatlarının Belirlenmesi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1799 lira 97 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 0,2 artış göstererek 1 milyar 568 milyon 480 bin 320 lira oldu.

Fiyatların Günlük Değişimi

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00, 09.00 ve 17.00'de 3 bin lira, en düşük saat 03.00 ve 23.00'te 1799 lira 97 kuruş olarak tespit edildi.

Ayrıca, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 457 lira 68 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 499 lira 16 kuruş olarak hesaplandı.

Bugün için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 3 bin lira, en düşük 1750 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

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