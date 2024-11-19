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Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Yükseliyor: Yeni Rakamlar Açıklandı

Yarın için spot piyasada elektrik fiyatları 3 bin lira en yüksek, 1259 lira 99 kuruş en düşük olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 14:15
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 14:15
Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Yükseliyor: Yeni Rakamlar Açıklandı

Spot piyasada elektrik fiyatları yeni bir yükseliş göstermeye devam ediyor. Yarının fiyatlanmasında bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 3 bin lira, en düşük fiyatı ise 1259 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün dünkü rakamlara göre yaklaşık yüzde %10,5 artarak 1 milyar 488 milyon 269 bin 740 lira seviyesine ulaştı.

Gün öncesi piyasada, yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı, belirli saat dilimlerinde değişkenlik gösterdi. 3 bin lira olarak belirlenen en yüksek fiyat, 08.00, 09.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde geçerli olacakken, en düşük fiyat ise 12.00'de belirlendi.

Ayrıca, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 472 lira 44 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 489 lira 18 kuruş olarak kaydedildi.

Bugün için belirlene fiyatlar ise, en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin 174 lira 34 kuruş şeklinde güncellendi. Spot piyasada yaşanan bu dalgalanmalar, enerji maliyetlerine olan etkisini artırarak dikkat çekiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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