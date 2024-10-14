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Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatlarının Belirlenmesi

Elektrik fiyatları, gün öncesi piyasalarda önemli değişimler gösterdi.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 14:45
Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatlarının Belirlenmesi

Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Üzerine Son Durum

Spot piyasalarda, bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 1425 lira olarak belirlendi.

Piyasa Verileri

Enerji Piyasaları İşletme AŞ tarafından sağlanan verilere göre, bugün spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bir önceki güne göre yaklaşık yüzde 6,02 oranında azalarak 1 milyar 458 milyon 874 bin 573 lira seviyesine geriledi.

Fiyat Dağılımı

Gün öncesi piyasalarda, bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saatte 18.00'de 3 bin lira, en düşük saatte ise 12.00'de 1425 lira olarak tespit edildi. Ayrıca, gün öncesi piyasalarda megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 408 lira 68 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 427 lira 97 kuruş olarak gerçekleşti.

Bugünkü Fiyatlar

Bugün itibarıyla spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 1999 lira 98 kuruş olarak belirlenmiş durumda.

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