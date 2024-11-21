SSB Başkanı Görgün: Savunma Sanayisi Yılı 7 Milyar Dolar İhracatla Kapatacak

SSB Başkanı Haluk Görgün İstişare Toplantısında Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayisi sektörünün bu yılı 6,5-7 milyar dolar arasında bir ihracatla kapatacağını duyurdu. TOBB Savunma Sanayii Meclisi İstişare Toplantısı'nda konuşan Görgün, sektörde ortak akıl ve yenilikçi süreçlerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini belirtti.

Sektörde Büyüme ve İş Birliği Vurgusu

Görgün, savunma sanayisinin yurt dışında büyük bir ilgiyle izlendiğini vurgulayarak, birçok sektör ve vatansever bireylerin savunma sanayisine katılma arzusunu dile getirdi. "Çalışma alanlarında birlikte çok güzel işler yapıyoruz," açıklamasında bulundu.

Projelerde Hızla İlerliyoruz

Bu yılki Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantıları'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında seri üretim projeleriyle ilgili kararlar alındığını belirten Görgün, tüm projelerin çoğunluğunun imzalandığını, yıl sonuna kadar imzalanmamış projelerin de tamamlanacağını söyledi. "Bu projelerin imzalanması, sektörümüzün mevcut kapasitesinin kullanılmasını ve uluslararası ihracat potansiyelini artırmasını sağlamak açısından değerlidir," dedi.

Uluslararası İhracat ve Tarihi Başarı

Görgün, bu haftanın sektörde önemli bir gelişmeye imza attığını hatırlatarak, Bayraktar TB3'ün kısa pistli bir gemiden kalkış yapmasının dünya havacılık tarihindeki ilklerden biri olduğunu belirtti. "Bu, Türk deniz havacılığı için gurur verici bir başarıydı. Uçan platformun motoru TEİ tarafından üretildi," dedi.

İhracatta Yeni Hedefler

Savunma sanayi sektörünün 185 ülkeye 230'un üzerinde farklı ürün ihraç ettiğini aktaran Görgün, önümüzdeki yıllarda daha ileri hedeflere ulaşacaklarına inandıklarını vurguladı. "Bu yıl 6,5-7 milyar dolarlık ihracat yapmayı planlıyoruz. Geçen yıl 5,5 milyar dolarlık ihracat yaparken, 10,2 milyar dolarlık yeni sözleşmeyle yıl başına girmiştik. Bu yıl da 10 milyar doların üzerinde yeni sözleşmeyle yıla gireceğiz," ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak, Görgün, savunma sanayisi sektörünün gelecekte katma değerli ürünlerle daha da büyüyeceğine olan inancını tekrar etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.