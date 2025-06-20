SSB Başkanı Haluk Görgün ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Savunma Sanayi Finansı Üzerine Görüştü

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayinin finansal sürdürülebilirliğini ele almak amacıyla Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ile bir araya geldi.

SSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, savunma sanayisinin küresel ölçekte büyüyen hedefleri doğrultusunda finansal mimarisinin güçlenmeye devam ettiği vurgulandı.

Görgün, İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirdiği görüşmede, savunma sanayisinin finansal sürdürülebilirliği, yatırım kredilerine erişim ve KOBİ’lerin desteklenmesi konularında istişarelerde bulundu. Bu buluşma, sektördeki finansal dinamiklerin güçlendirilmesi amacıyla önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün (sağda), savunma sanayisinin finansal sürdürülebilirliğini görüşmek üzere Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan (solda) ile bir araya geldi.