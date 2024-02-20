Bist 100
9.335,15 1%
DOLAR
30,9 0,21%
EURO
33,4 0,34%
ALTIN
2.014,43 0,7%

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri bu tarihin peşinde! Emekli bayram ikramiyeleri o tarihte hesapta!

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı o tarihe çevrildi. Emekli bayram ikramiyelerinde rekor kırıldı. TBMM'ye gelen kanun teklifi üzerine ikramiyelerin zammı hakkında tüm detaylar...

Yayın Tarihi: 20.02.2024 15:35
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 15:35
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri bu tarihin peşinde! Emekli bayram ikramiyeleri o tarihte hesapta!

2024 emekli bayram ikramiyeleri için araştırma konusu yapılırken milyonlarca gündemin emekli ikramiyeleri hesaplara aktarılırken ödeme tarihi açıklandı. 2024 emekli bayram ikramiyeleri için masaya yatırılan rakamlar ve kanun teklif detayları haberimizde yer almaktadır.

2024 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ
Mecliste gündeme sık sık gelen konuların başında ikramiye yer alırken 5510 sayılı Sosyal sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun ek 18. maddesinde değişikliğe gidilerek gelir ve aylık ödemeler üzerinde bayram ikramiyelerinin 2 bin TL olmasıyla beraber güncel rakam 3 bin TL olarak değiştirildi.

bayram ikramiye ödemeleri
EMEKLİ İKRAMİYELERİ ÖDEME TARİHİ
Kanun teklifinin komisyona alınması üzerine düzenleme meclise aktarılırken Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla beraber yürürlüğe gireceği bilgisi verildi. Kurban ve Ramazan Bayramlarında emeklilere verilen ikramiye ödeme takvimi;
Ramazan bayramı ikramiyeleri 1-5 Nisan arası
Kurban bayramı ikramiyeleri 10-14 Nisan arasında hesaplara aktarılacaktır.

İLGİLİ HABERLER

129 TL’den sucuk 69 TL’den soğan halkası satın alacaksınız! 29 Şubat tarihine kadar indirimli satış devam edecek

129 TL’den sucuk 69 TL’den soğan halkası satın alacaksınız! 29 Şubat tarihine kadar indirimli satış devam edecek

Birbiriyle hiç anlaşamayan burçlar tek tek açıklandı! Eşiniz dostunuz bu burçtansa eyvah!

Birbiriyle hiç anlaşamayan burçlar tek tek açıklandı! Eşiniz dostunuz bu burçtansa eyvah!

PTT kimliğiyle gelene 3500 TL para yardımı yapıyor! Tek şart ile hane başı ödenecek

PTT kimliğiyle gelene 3500 TL para yardımı yapıyor! Tek şart ile hane başı ödenecek

İş Bankası promosyon savaşında ters düze etti! 32 bin lira ödeme 10 güne yapılacak!

İş Bankası promosyon savaşında ters düze etti! 32 bin lira ödeme 10 güne yapılacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri bu tarihin peşinde! Emekli bayram ikramiyeleri o tarihte hesapta!
2
Doğalgaz bedava oldu! Artık fatura gelmeyecek, tek kuruş ödemeyecekler
3
PTT kimliğiyle gelene 3500 TL para yardımı yapıyor! Tek şart ile hane başı ödenecek
4
2-3-4 evi olanlar yandı! Bu karar ev sahiplerine saç baş yolduracak
5
Bu arsa fiyatına çeyiz dizmeniz bile mümkün değil! 14.800 TL’ye sizin olacak
6
Bu fiyatı ev bile dizemezken 2.251,86 metre kare arazinin sahibi olacaksınız
7
Bu otomobil resmen yakıt yemiyor! Benzinin yanında fiyatı bedava kalıyor

Dacia Sandero SUV Rüyası Gerçek Oluyor! Sadece 472.000 TL’ye Sıfır Araç Fırsatı!

Sarıyer Böreği nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve püf noktaları! Artık hazır almak yok

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri bu tarihin peşinde! Emekli bayram ikramiyeleri o tarihte hesapta!

Bu arsa fiyatına çeyiz dizmeniz bile mümkün değil! 14.800 TL’ye sizin olacak

İş Bankası promosyon savaşında ters düze etti! 32 bin lira ödeme 10 güne yapılacak!

Bu fiyatı ev bile dizemezken 2.251,86 metre kare arazinin sahibi olacaksınız

PTT kimliğiyle gelene 3500 TL para yardımı yapıyor! Tek şart ile hane başı ödenecek

KPSS 2024/4 ile 5500 Personel Alımı Yapılacak! Tarım ve Orman Bakanlığı Başvuru Şartları ve Detayları

Sürücüye müjde! 2,56'lık motorin zammının yarısı bu gece geri alınacak!

129 TL’den sucuk 69 TL’den soğan halkası satın alacaksınız! 29 Şubat tarihine kadar indirimli satış devam edecek

Birbiriyle hiç anlaşamayan burçlar tek tek açıklandı! Eşiniz dostunuz bu burçtansa eyvah!

Aşk ve Para 3 Burcun Kapısını Çalıyor! Venüs Kova’da, 12 Mart’a Kadar Şansınız Yüksek!