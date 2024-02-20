SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri bu tarihin peşinde! Emekli bayram ikramiyeleri o tarihte hesapta!

2024 emekli bayram ikramiyeleri için araştırma konusu yapılırken milyonlarca gündemin emekli ikramiyeleri hesaplara aktarılırken ödeme tarihi açıklandı. 2024 emekli bayram ikramiyeleri için masaya yatırılan rakamlar ve kanun teklif detayları haberimizde yer almaktadır.



2024 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ

Mecliste gündeme sık sık gelen konuların başında ikramiye yer alırken 5510 sayılı Sosyal sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun ek 18. maddesinde değişikliğe gidilerek gelir ve aylık ödemeler üzerinde bayram ikramiyelerinin 2 bin TL olmasıyla beraber güncel rakam 3 bin TL olarak değiştirildi.





EMEKLİ İKRAMİYELERİ ÖDEME TARİHİ

Kanun teklifinin komisyona alınması üzerine düzenleme meclise aktarılırken Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla beraber yürürlüğe gireceği bilgisi verildi. Kurban ve Ramazan Bayramlarında emeklilere verilen ikramiye ödeme takvimi;

Ramazan bayramı ikramiyeleri 1-5 Nisan arası

Kurban bayramı ikramiyeleri 10-14 Nisan arasında hesaplara aktarılacaktır.

