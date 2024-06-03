SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisi çıldıracak! Tek seferde 32 bin TL ödeme kesinleşti

Albaraka Bankası’nın sunduğu bu kampanya, emekli maaşlarını yetersiz bulan ve ekonomik sıkıntı yaşayan emekliler için önemli bir fırsat olarak dikkat çekiyor. Banka, her yeni emekli maaşı müşterisi getirenlere 500 TL olmak üzere toplamda 3.000 TL bonus da sağlıyor.

16 BİN TL'YE KADAR FAİZSİZ KREDİ İMKANI

Kampanya kapsamında, emeklilere 16.000 TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı da sunuluyor. Bu fırsattan yararlanmak için emeklilerin Albaraka Bankası şubelerine kimlik belgesi, emekli maaş belgesi ve ikametgah belgesi ile başvurmaları gerekiyor. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından, uygun bulunan müşterilere ödemeler gerçekleştirilecektir.

Albaraka Bankası’nın sunduğu bu kampanya ile emeklilere ekonomik rahatlama sağlanması hedefleniyor. Kampanya süresi sınırlı olduğundan, emeklilerin bu fırsatı hızlı bir şekilde değerlendirmeleri öneriliyor.

Banka yetkilileri, kampanyanın amacının emeklilere maddi destek sağlamak olduğunu belirtti. Bu destekle emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi hedeflediklerini ifade ettiler. Ayrıca, faizsiz kredi imkanı ile emeklilerin acil nakit ihtiyaçlarını karşılamalarının kolaylaştırılacağı vurgulandı.

Albaraka Bankası’nın bu tür kampanyalarla emeklilere yönelik desteklerini sürdürmeyi planladığı ve benzer fırsatları zaman zaman sunacaklarını belirten yetkililer, emeklilerin bu tür fırsatları takip etmeleri gerektiğini dile getirdi.