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SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisine 20.000 TL ödeme! Meclis imzayı attı

Emeklilere 20 bin TL ödeme! Onay çıktı! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 13.06.2024 13:55
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 13:55
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisine 20.000 TL ödeme! Meclis imzayı attı

Emekli vatandaşlara güzel haber! 20 bin TL ödemeler başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLERE 20 BİN TL ÖDEME

Emekli vatandaşlar maddi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için başlatılan ek ödeme kampanyalarını yakından takip ediyor. Yapılan son duyurulara göre emekli vatandaşlara 20 bin TL kredi ödemesi yapılacak. Emekli müşteriler 20 bin TL kredi ödemesi ev dekorasyonu, sağlık harcaması, seyahat planı, günlük ihtiyaç kadar birçok farklı alanda kullanabilecekler. 

emekilye 20 bin tl ödeme

Emekli vatandaşlar 20 bin TL kredi ödemesinden faydalanmak için emeklilik belgesi ve son 3 aylık maaş bordrosu ile anlaşmalı bankalara ya da PTT şubelerine giderek başvurularını oluşturabiliyorlar. Başvurular bankaların online kanalları aracılığıyla da kolaylıkla yapılabiliyor. Başvurusu onaylanan müşteriler ödemelerini anında hesaplarından çekebiliyor. 20 bin TL ödemeden faydalanmak için emeklilerin 75 yaşını doldurmaması, kredi notunun yeterli seviyede olması, geçmiş ödemelerinin düzenli yapılmış olması gibi şartların taşınması gerekiyor. 

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