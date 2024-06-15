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SSK, Bağkur emeklisine 7000 TL ikramiye sürprizi! Bayrama günler kala müjdelendi

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar müjdeyi duyurdu! Emekliler 7000 TL ek ödeme alacak! İşte ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 15.06.2024 20:06
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 20:06
SSK, Bağkur emeklisine 7000 TL ikramiye sürprizi! Bayrama günler kala müjdelendi

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın açıklamasına göre, 10.000 TL'nin altında emekli maaşı alanlar için bayram öncesi 7000 TL ikramiye ödenecek. Bu adımın, emeklilerin maaşlarının asgari ücret düzeyine yükseltilmesi amacını taşıdığı belirtildi.

Ödemeler, SSK ve Bağkur emeklileri için farklı tarihlerde yapılacak:

SSK emeklileri için ödeme tarihleri şu şekilde belirlendi: Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar 17 Haziran'da, son rakamı 7 olanlar 18 Haziran'da, son rakamı 5 olanlar 19 Haziran'da, son rakamı 3 olanlar 20 Haziran'da, son rakamı 1 olanlar 21 Haziran'da, son rakamı 8 olanlar 22 Haziran'da, son rakamı 6 olanlar 23 Haziran'da, son rakamı 4 olanlar 24 Haziran'da, son rakamı 2 olanlar 25 Haziran'da ve son rakamı 0 olanlar 26 Haziran'da ödemelerini alacaklar.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ek ödeme

Bağkur emeklileri ise şu tarihlerde ödeme alacaklar: Son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar 25 Haziran'da, son rakamı 3 ve 1 olanlar 26 Haziran'da, son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar 27 Haziran'da, son rakamı 2 ve 0 olanlar ise 28 Haziran'da ödemelerini alacaklar.

Başkan Aydar, bu adımın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu duyuruda, "En düşük emekli maaşı alan vatandaşlarımıza verdiğimiz bu ikramiye ile ihtiyaç sahibi emeklilerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha gösteriyoruz" dedi. Henüz resmi açıklama yapılmamış olsa da, emekli maaşlarının bayram öncesinde ödeneceği belirtiliyor.

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