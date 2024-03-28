SSK, Bağkurlular tahsis numaranızı kontrol edin! 28 Mart'tan itibaren hesaplara yatacak

Emeklilere yönelik Mart ayı, cazip promosyon ve tekliflerle dolu bir dönemdir. Ancak emeklilerin bu özel fırsatlardan faydalanabilmesi için harekete geçmesi gerekiyor. Başvurular için son tarih 31 Mart. Bu tarihe kadar emeklilerin maaşlarını ve ilgili bankalara devretmeleri için teşvik ediliyor.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, özellikle emeklilere yönelik 4.500 TL ile 7.500 TL arasındaki hibeleriyle dikkat çekmekte.

KUVEYT TÜRK

Kuveyt Türk, emeklilere 4.800 TL - 8.000 TL arası promosyon tutarları ile sosyal yardım imkanı sunuyor.

ŞEKERBANK VE TEB

Şekerbank ile TEB Bankası, emeklilere 3.000 TL - 5.000 TL arası değişen destek ödemeleriyle destek oluyor.





TÜRKİYE FİNANS

Emekli promosyonlarında çıtayı yükselten Türkiye Finans, Bankası, 5.000 TL'den 12.500 TL'ye kadar değişen fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

YAPI KREDİ

Yapı Kredi bankası, emeklilere 4.500 TL ile 7.500 TL arası promosyon desteği sunuyor. Banka, emeklilere otomatik fatura ödeme talimatı ile birlikte kredi kartı ödemeleri ve mobil uygulama kullanımı yoluyla ek fayda sağlayan çeşitli avantajlar sunmaktadır.

AKBANK

Akbank, emekli müşterileri için 6.000 TL'den 10.000 TL'ye kadar değişen bir promosyon ödemesi olanağı sunarak dikkat çekti.