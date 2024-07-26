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Stellantis, Avrupa'da 30 Yeni Hibrit Modelle Pazara Giriş Yapıyor

Stellantis, 2024'te Avrupa'da 30 yeni hibrit modeli tanıtarak pazarındaki varlığını artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 12:18
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 12:18
Stellantis, Avrupa'da 30 Yeni Hibrit Modelle Pazara Giriş Yapıyor

Stellantis, Hibrit Model Üretimini Artırıyor

Otomotiv devi Stellantis, 2024 yılı itibarıyla Avrupa pazarında 30 yeni hibrit model sunma planını duyurdu.

Yenilikçi Teknolojilerle Müşteri İhtiyacına Hızlı Yanıt

Şirket, yaptığı açıklamada hibrit araçlara yönelik yatırımlarını artırarak, en güncel eDCT teknolojisini barındıran gelişmiş hibrit modellerle artan müşteri talebine yanıt vereceğini söylüyor.

İleri Teknoloji ve Yakıt Verimliliği

2024 başından bu yana hibrit araç satışlarında %41'lik bir artış kaydeden Stellantis, gelecekteki yeni modelleri ile müşteri tabanında bir genişleme bekliyor. Hibrit versiyonlar, elektrikli araçlara göre daha uygun fiyatlı olup sürücülere üstün bir deneyim sunuyor.

A Segmenti ve B Segmentinde Satış Liderliği

Stellantis, A ve B segmentleri ile hafif ticari araç pazarlarında elektrikli, şarj edilebilir hibrit ve hibrit araçlarda satış lideri konumunda bulunmaktadır.

eDCT Teknolojisinin Avantajları

Avrupa'da satılan çoğu Stellantis hibrit aracı, eDCT teknolojisi ve entegre 21 kilovatlık elektromotor ile donatılmıştır. Bu sistem, düşük hızlarda içten yanmalı motorun durmasını sağlayarak emisyonları ve yakıt tüketimini azaltmaktadır.

Sıfır Karbon Hedefi

Stellantis, Dare Forward 2030 hedefleri doğrultusunda 2030 yılına kadar Avrupa'da elektrikli araç satış oranını %100, ABD'de ise %50'ye çıkarmayı planlıyor. Şirket, bu hedeflere ulaşmak için ulaşılabilir elektrikli çözümler sunma yolunda ilerliyor.

Yönetici Görüşleri

Genişletilmiş Avrupa Stellantis Operasyon Direktörü Uwe Hochgeschurtz, sürdürülebilir otomotiv çözümleri sunma taahhütlerinin devam ettiğini belirtti. Sébastien Jacquet, “Gelişmiş eDCT teknolojimiz, emisyonları düşürmemize ve yakıt tüketimini azaltmamıza yardımcı oluyor” dedi.

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