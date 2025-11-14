STSO Meclisi BMC Power’ı Ağırladı: Sivas’ta Savunma Sanayii İş Birliği

STSO Meclisi’nde BMC Power heyetiyle savunma sanayi projeleri, yatırım ve Sivas için iş birliği fırsatları değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 17:37
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Meclis Toplantısı’nda BMC Power Genel Müdürü Mustafa Kaval ve Satınalma Müdürü Çağrı Şalgam konuk edildi. Toplantıda savunma sanayisindeki güncel gelişmeler ve Sivas için olası iş birliği fırsatları ele alındı.

Toplantının detayları

Mustafa Kaval ve Çağrı Şalgam, sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulunarak BMC Power’ın yürüttüğü projeler ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi paylaştı.

Görüşmelerde savunma sanayisindeki güncel gelişmeler, şirketin motor üretimi ve teknoloji yatırımları ile Sivas’ın sanayi altyapısı, üretim potansiyeli ve tedarik kabiliyetleri konuşuldu.

STSO’dan değerlendirme

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, BMC Power’ın Sivas’a yönelik muhtemel yatırım ve iş birliği fırsatlarının önemine dikkat çekti ve bu tür ziyaretlerin şehrin sanayi vizyonuna katkı sunduğunu belirtti.

Toplantıda ayrıca yerli ve milli üretimi güçlendirebilecek iş birliği fırsatları değerlendirildi. Karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerin ardından toplantı sona erdi.

