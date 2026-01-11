Akpınar'da Çiftçilere Aşılama, Sulama ve Destekleme Bilgilendirmesi

Vize Akpınar'da, Vize İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik görevlileri çiftçilere aşılama, sulama, tarımsal planlama, ÇKS başvuruları ve TARSİM avantajlarını anlattı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 16:43
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 16:43
Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Akpınar köyünde, Vize İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik görevlileri bölge üreticileriyle bir araya gelerek kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda ele alınan konular

Teknik görevliler, üreticilere tarımsal üretim planlaması, genel tarım sayımı, aşılama çalışmaları, sulama yöntemleri ve desteklemeler hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Ayrıca hayvanların aşılama süreçleri ve yeni destekleme modelleri üzerine de açıklamalar yapıldı.

Toplantıda ayrıca Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları, genel tarım sayımının önemi ve TARSİM'in sunduğu avantajlar vurgulandı. Teknik ekip, katılımcıların sorularını yanıtlayarak uygulamada dikkat edilmesi gereken hususları paylaştı.

Üreticilere yönelik tavsiyeler

Yetkililer, tarımsal üretimde planlamanın önemine dikkat çekerek, aşılama ve sulama programlarının düzenli takip edilmesini, destekleme başvurularının zamanında yapılmasını ve TARSİM avantajlarından faydalanılmasını önerdi.

Akpınar köyünde gerçekleştirilen bu bilgilendirme, yerel üreticilerin uygulamaya dönük bilgi eksikliklerini giderme ve tarımsal üretimi güçlendirme amacını taşıyor.

