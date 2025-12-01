Şükrü Tamer Başyazıcıoğlu: Türkiye’de Ticari Gayrimenkulde Yeni Dönem

Now Bomonti’nin sahibi İş İnsanı Şükrü Tamer Başyazıcıoğlu, ofis anlayışındaki dönüşümü ve projenin hedeflerini anlattı. Başyazıcıoğlu, geleceğin ofislerinin çalışanların gitmek zorunda olduğu değil, gitmek istediği yerler olması gerektiğini vurguladı.

Ofis anlayışında dönüşüm

Türkiye’de ticari gayrimenkul sektörü, son beş yılda pandemi sonrası değişen çalışma alışkanlıkları, dijitalleşme ve hibrit modellerin kalıcılığıyla köklü bir değişim geçiriyor. Klasik ofis anlayışı yerini esnek, çok yönlü ve kullanıcı deneyimini merkeze alan projelere bırakıyor. Artık değer; metrekare üzerinden değil, sunduğu yaşam kalitesi, estetik, ulaşılabilirlik ve oluşturduğu topluluk etkisi ile ölçülüyor.

Reel değer kaybı ve TCMB verileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre ticari gayrimenkul fiyatları 2024’ün üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 arttı. Ancak bu artışa rağmen ticari gayrimenkuller reel olarak yüzde 2,4 değer kaybetti. İstanbul özelinde ise reel kayıp yüzde 4,5 olarak kaydedildi; bu tablo, piyasanın yön değiştirdiğini ve kullanıcı beklentilerinin farklılaştığını gösteriyor.

Talep 'karma kullanım' projelere kaydı

Özellikle İstanbul’da A sınıfı ofislere talep, tek işlevli plazalardan ziyade altında sosyal alanlar, restoranlar, kafeler ve hizmet birimleri bulunan "karma kullanım" projelerine kaydı. Şehrin merkezindeki Now Bomonti, bu dönüşümün öne çıkan örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

"Geleceğin ofisleri gitmek istenen yerler olmalı"

Now Bomonti’nin sahibi İş İnsanı Şükrü Tamer Başyazıcıoğlu, ofis anlayışındaki değişimi şu sözlerle özetledi: "Geleceğin ofisleri, çalışanların gitmek zorunda olduğu değil, gitmek istediği yerler olmak zorunda. Biz projeye başlarken kullanıcıların zaman baskısı hissetmeden hem çalışabileceği hem de sosyalleşebileceği bir yaşam alanı oluşturmayı hedefledik. Bu nedenle lokasyon seçiminde hem tarihi hem modern yerleşim bölgelerine yakınlığı; aynı zamanda ana ulaşım arterlerine erişimi ön planda tuttuk"

Kullanıcı deneyimini önceleyen tasarım

Başyazıcıoğlu proje kapsamında yer alan spor salonu, restoranlar ve galeriler ile kullanıcıların farklı deneyimler yaşamasını hedeflediklerini; tasarımda ise şehrin enerjik yapısını yansıttıklarını belirtti. Now Bomonti’nin bu yaklaşımı sayesinde uluslararası tasarım ödülleri aldığı ifade edildi.

Now markası Türkiye ve dünyaya açılacak

Now Bomonti’de elde edilen yüksek doluluk oranının ardından Başyazıcıoğlu Holding, "Now" markasını hem Türkiye’nin gelişen ticaret bölgelerine hem de yurtdışına taşımayı hedefliyor. Başyazıcıoğlu, yeni yatırımlarda markanın kalite standardını korurken projelerin bulunduğu bölgelerin yerel kültürlerini modern bir anlayışla harmanlamayı planladıklarını söyledi.

Yeni nesil çalışanlara uygun küresel perspektif

Metinde geçen bir diğer vurgu ise iş dünyasının demografisindeki değişim oldu. Şükrü Tamet Başyazıcıoğlu, "İş dünyasının demografisi değişti. Expat’ların yanına dijital göçebeler eklendi. Bu yeni nesil çalışanlar için ofis, şehrin ruhunun hissedildiği, sosyal yaşamla iç içe bir alan olmalı. Biz de modüler ve esnek tasarım yaklaşımımızı yurtdışı projelerimize taşıyarak yerel deneyimle modern iş hayatını birleştiren küresel bir marka oluşturmayı amaçlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Ticari gayrimenkulde yeni dönemin adımları

Uzmanlara göre önümüzdeki yıllarda yatırımcılar ve şirketler, kullanıcı deneyimine odaklanan, esnek ve sosyal yaşamı destekleyen projeleri daha fazla tercih edecek. Ticari gayrimenkulde başarı, artık sadece konum ve kira geliriyle değil, sunduğu yaşam kalitesiyle belirlenecek.

İŞ İNSANI ŞÜKRÜ TAMER BAŞYAZICIOĞLU