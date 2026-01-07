Sungurlu Yatırım Hamlesi: Başkan Muhsin Dere 2026 Yol Haritasını Açıkladı

Sungurlu’da yatırım hamlesi: Başkan Muhsin Dere 2026 yol haritasını açıkladı
Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, gerçekleştirdikleri yatırım ve projeleri kamuoyuyla paylaştığı 7. basın toplantısında ilçenin dönüşümünü sağlayacak adımları anlattı. Başkan Dere, belediye bütçesindeki artıştan altyapı ve üstyapı çalışmalarına, sosyal projelerden sanayi hamlelerine kadar geniş bir hizmet seferberliğinin yürütüldüğünü vurguladı.
Altyapı ve yol çalışmaları hız kazandı
Başkan Dere, içme suyu ve altyapı sorunlarına yönelik olarak yeni su kuyularının açıldığını ve 15 bin metre içme suyu hattının döşendiğini; halk sağlığını tehdit eden 122 kilometrelik asbestli borunun değiştirildiğini, abone bağlantılarının büyük oranda tamamlandığını bildirdi. Belediyenin asfalt plent tesisi sayesinde yol çalışmalarında ivme kazandığına dikkat çeken Dere, şu rakamları paylaştı: 45 bin ton sıcak asfalt, 95 bin metrekare parke taşı ve 90 bin metrekare sathi kaplama.
Savunma Sanayi ve Yukarı Sanayi kavşaklarındaki peyzaj çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiğini, Yukarı Sanayi Sitesi Toplu İş Yerleri’nin anahtar teslim sürecine girdiğini aktaran Dere, Halk Ekmek Fabrikası inşaatının hızla sürdüğünü ve aşevi kurulması için planlama yapıldığını söyledi.
Bütçe büyüdü, model belediyecilik hedeflendi
Dere, belediye bütçesinin 2 milyar 89 milyon TL seviyesine çıktığını ve bu rakamın geldiği döneme göre %363 artış anlamına geldiğini açıkladı. 2024’te devraldıkları belediyenin bütçesinin 451 milyon TL olduğunu, 2025 başında ise bütçenin 1 milyar TL seviyesine ulaştığını belirtti. Dere, gider dağılımında personel harcamalarının bütçenin %26.24 Belediyenin kendi kaynaklarını üreterek gelirlerini artırdığına dikkat çeken Başkan Dere, beton santrali ve asfalt plentinden elde edilen gelirlerin yatırımları mümkün kıldığını, ayrıca sigorta ve vergi borçlarının ödendiğini ve belediyenin borçsuz bir yapıya kavuşturulduğunu ifade etti. Dere, sosyal yardımlara da değinerek Hilal Kart kapsamında 203 öğrenciye bu yıl içinde toplamda 6 milyon TL’yi aşan eğitim yardımı yapılacağını ve Passo Kart uygulamalarının sürdüğünü aktardı. İlçede TOKİ dahil ruhsat, proje ve inşaat süreçleri devam eden 3 bini aşkın nitelikli konut bulunduğunu belirtti. Başkan Dere, 2026 yol haritasının başlıkları olarak GES projesi, kütüphane, kültür merkezi, dere ıslah çalışmaları ve kentsel dönüşüm projelerini gösterdi. Tarihi hamam ve binaların restorasyonu, geleneksel yağlı güreşlerin desteklenmesi, düğün salonları ve kapalı pazar yerleri gibi sosyal ve kültürel yatırımların da öncelikli projeler arasında yer aldığını söyledi. OSB’nin genişlemesi, arıtma tesisleri ve içme suyu altyapısının güçlendirilmesi için iş dünyası ve yerel aktörlerle uyum içinde çalışacaklarını belirten Dere, sanayinin gelişmesiyle birlikte Sungurlu’nun daha fazla istihdam ve üretim merkezi haline geleceğini vurguladı. Toplantıda konuşmasını özetleyen Dere, “Bu noktaya kendi gelir kaynaklarımızı üreterek geldik” diyerek belediyenin kendi tesisleri ve gelirleriyle sürdürülebilir yatırım modeline geçtiğini, kısa vadede önemli altyapı ve sosyal kazanımlar elde ettiklerini belirtti. Ramazan Bayramı’na kadar Halk Ekmek tesisinin yetiştirilmesi için çalışıldığını da sözlerine ekledi. SUNGURLU BELEDİYE BAŞKANI MUHSİN DERE'NİN AÇIKLAMASI
Sosyal destekler ve konut projeleri
2026 vizyonu: OSB, kentsel dönüşüm ve kültürel projeler
Başkanın vurguları
