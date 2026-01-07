Sungurlu Yatırım Hamlesi: Başkan Muhsin Dere 2026 Yol Haritasını Açıkladı

Sungurlu’da yatırım hamlesi: Başkan Muhsin Dere 2026 yol haritasını açıkladı

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, gerçekleştirdikleri yatırım ve projeleri kamuoyuyla paylaştığı 7. basın toplantısında ilçenin dönüşümünü sağlayacak adımları anlattı. Başkan Dere, belediye bütçesindeki artıştan altyapı ve üstyapı çalışmalarına, sosyal projelerden sanayi hamlelerine kadar geniş bir hizmet seferberliğinin yürütüldüğünü vurguladı.

Altyapı ve yol çalışmaları hız kazandı

Başkan Dere, içme suyu ve altyapı sorunlarına yönelik olarak yeni su kuyularının açıldığını ve 15 bin metre içme suyu hattının döşendiğini; halk sağlığını tehdit eden 122 kilometrelik asbestli borunun değiştirildiğini, abone bağlantılarının büyük oranda tamamlandığını bildirdi. Belediyenin asfalt plent tesisi sayesinde yol çalışmalarında ivme kazandığına dikkat çeken Dere, şu rakamları paylaştı: 45 bin ton sıcak asfalt, 95 bin metrekare parke taşı ve 90 bin metrekare sathi kaplama.

Savunma Sanayi ve Yukarı Sanayi kavşaklarındaki peyzaj çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiğini, Yukarı Sanayi Sitesi Toplu İş Yerleri’nin anahtar teslim sürecine girdiğini aktaran Dere, Halk Ekmek Fabrikası inşaatının hızla sürdüğünü ve aşevi kurulması için planlama yapıldığını söyledi.

Bütçe büyüdü, model belediyecilik hedeflendi