DOLAR
41,04 0,01%
EURO
48,05 -0,49%
ALTIN
4.493,25 -0,28%
BITCOIN
4.632.691,47 -0,53%

Suriye'de Hama'ya 100 MW GES için STE ile Anlaşma İmzalandı

Suriye Enerji Bakanlığı, STE ile Hama'ya 100 MW kapasiteli GES kurulması için Şam'da anlaşma imzaladı; projenin 12 ayda tamamlanıp 230 kV şebekeye bağlanması hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 14:05
Suriye'de Hama'ya 100 MW GES için STE ile Anlaşma İmzalandı

Suriye'de Hama'ya 100 MW GES için STE ile Anlaşma İmzalandı

Enerji Bakanlığı projeyi resmen duyurdu

Suriye Enerji Bakanlığı, STE firmasıyla Hama iline 100 megavat kapasiteli bir güneş enerjisi santrali (GES) kurulması için anlaşma imzaladı.

Bakanlığın Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, anlaşma ülkenin başkenti Şam'da Bakanlığa bağlı Genel Elektrik İletim Dağıtım Kurumu ile STE arasında imzalandı.

Anlaşma kapsamında STE tarafından Hama iline inşa edilecek GES'in projenin 12 ay içinde tamamlanması öngörülüyor.

Kurum Müdürü Halid Ebu Diy, GES'in inşasının tamamlanmasının ardından 230 kilovolt yüksek gerilim şebekesine bağlanacağını ve bunun ülkede elektrik kesintilerinin azaltılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TCMB Ağustos 2025: Sektörel Enflasyon Beklentilerinde Gerileme
2
Bankacılık Mevduatı 25 trilyon 26 milyar 234 milyon 666 bin liraya çıktı
3
Cezayir'den Yola Çıkan LNG Gemisi 1 Eylül'de Marmara Ereğlisi'ne Ulaşıyor
4
Spot Doğal Gazda Referans Fiyat 14 bin 535 lira
5
Suriye'de Hama'ya 100 MW GES için STE ile Anlaşma İmzalandı
6
TCMB Rezervleri 176,3 Milyar Dolara Geriledi
7
22 Ağustos Haftası: Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse, DİBS ve ÖST Stokları

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı