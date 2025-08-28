Suriye'de Hama'ya 100 MW GES için STE ile Anlaşma İmzalandı

Enerji Bakanlığı projeyi resmen duyurdu

Suriye Enerji Bakanlığı, STE firmasıyla Hama iline 100 megavat kapasiteli bir güneş enerjisi santrali (GES) kurulması için anlaşma imzaladı.

Bakanlığın Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, anlaşma ülkenin başkenti Şam'da Bakanlığa bağlı Genel Elektrik İletim Dağıtım Kurumu ile STE arasında imzalandı.

Anlaşma kapsamında STE tarafından Hama iline inşa edilecek GES'in projenin 12 ay içinde tamamlanması öngörülüyor.

Kurum Müdürü Halid Ebu Diy, GES'in inşasının tamamlanmasının ardından 230 kilovolt yüksek gerilim şebekesine bağlanacağını ve bunun ülkede elektrik kesintilerinin azaltılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.