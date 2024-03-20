Sürücülere cinnet geçirtecek akaryakıt zammı! İstasyona giden yeni fiyatlara inanamayacak

Geçtiğimiz haftalarda EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, rafinerlere bir yazı göndererek gerekli uyarılar yapıldı. Benzin ve motorin fiyatlarına indirim geleceği duyurulurken gelişmeler sonrasına benzine 76 kuruş, motorine ise 2,45 TL indirime gidilirken tekrar zam yapılacağı haberi verildi.
AKARYAKITA ZAM HABERİ
Gece yarısıyla beraber uygulanacak zamlarla beraber benzine 1 lira 53 kuruş, motorine ise 1 lira 10 kuruşluk artış yaşandı. Gelen zamlarla beraber benzin fiyatları İstanbul'da 42,03 TL, Ankara'da 42,74 TL ve İzmir'de ise 42,95 TL'den satışa çıkmaya başladı.
Motorin fiyatları ise İstanbul'da 41,79 TL, Ankara 41,59 TL ve İzmir'de ise 42,80 TL'den satışa sunuldu.
Geçtiğimiz haftalarda EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, rafinerlere bir yazı göndererek gerekli uyarılar yapıldı. Benzin ve motorin fiyatlarına indirim geleceği duyurulurken gelişmeler sonrasına benzine 76 kuruş, motorine ise 2,45 TL indirime gidilirken tekrar zam yapılacağı haberi verildi.
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