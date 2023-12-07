Sürücülere kötü haber: Benzin ve motorine dev zam yolda

Yaklaşan 2024, enerji sektöründe önemli değişikliklerin habercisi olarak öne çıkarken, benzin ve motorine yönelik büyük fiyat artışları gündemi sarstığı bir döneme tanıklık ediyor. Mali konularda uzmanlaşmış isimlerden biri olan Ozan Bingöl, bu artışların detaylarına dair önemli bilgiler paylaştı. Gelecekteki mali manzaranın nasıl şekilleneceğine dair değerlendirmelerde bulundu. Mevcut durumda benzinin litre başına konulan 7,52 TL'lik sabit Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) miktarının, en iyimser tahminlere göre bile, 3 Ocak'ta 1,82 TL yükselerek 9,34 TL'ye çıkacağına dikkat çekti. Motorin içinse aynı dönemde beklentiler, 1,71 TL'lik bir artışla 8,76 TL'lik bir fiyatı işaret ediyor.

Bu ekonomik değişimlerle birlikte, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı enflasyon oranı ve 2024 için belirlenen yeniden değerleme oranı da masaya yatırıldı. Vergi, harç ve cezalarda yaşanacak olan yüzde 58,46 oranındaki artışın, gelecek yılın ekonomik dengelerini olumsuz etkilemesi bekleniyor.





Bingöl, bir televizyon programındaki açıklamasında, "1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yüzde 58,46 olan yeniden değerleme oranıyla vergi, harç ve cezalara zam yapılacak. Bunun yanı sıra temmuz ayında gerçekleşen değişiklikle birlikte alkol ve tütün ürünlerinde 6 ayda bir Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranında değişiklik yapılırken, akaryakıt ürünlerine de ek bir zam getirildi. Yani 3 Ocak 2024 sabahında, alkol, tütün ve akaryakıt ürünlerinde 6 ayda bir uygulanan artışla karşı karşıya kalacağız" dedi.

Ozan Bingöl, "Şu anki en iyimser senaryoya göre bile, aralık ayı enflasyonu sıfır olsa dahi yüzde 25 oranında zamla karşı karşıya kalacağız" diyerek, bu durumda benzin ve motorin için şu an itibariyle uygulanan sabit ÖTV miktarının daha da artacağına vurgu yaptı. Aralık ayındaki ÜFE'nin yüzde 3 gelmesi durumunda, benzinin litre başına 2,10 TL, motorinin ise 1,97 TL ÖTV artışına maruz kalacağını belirtti. Eğer ÜFE yüzde 5 gelirse, benzinin ÖTV'si 10 TL'ye kadar çıkabilir. Bu fiyat artışlarına ek olarak, KDV'deki artışın da maliyetleri daha da yukarıya çekeceğini belirtti.