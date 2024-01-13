Sütlerde dev indirim! Aynı üründen ikincisi yüzde 50 indirimli

Migros marketler her gün yaptığı indirim kampanyasıyla gündemde kalmaya devam ederken, yine yeni bir kampanyaya imza attı. Kampanya doğrultusunda vatandaşlar süt indirimi bekliyorlarsa resmen göbek atacak. 13 Ocak yani bugün başlatılmış kampanya, 14 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek. Money bonus ve Money kart ile yapılacak olan alışverişlerde aynı markadan ikinci sütü alan %50 indirimli şekilde sepetine ekleyecek. İndirim sepette yapılacak. Müşterilerin bu indirimden faydalanmaları için tek yapmaları gereken seçtikleri üründen ikincisini de seçip sepete eklemek ve uygulama üzerinden indirime göz atmak!

Vatandaşlar dilerlerse Migros sanal marketlerden hemen anında sipariş vermeye başlayabilir. Kampanyalı ürünlerin mağaza stokları ile sınırlı olduğunu aktaran Migros marketler, ürünlerin dönemsel olarak değişim gösterdiğinin altını çizdi. Tedarik edilemeyen ürünlerde ise iade koşullarının devreye girileceği aktarıldı. Pınar, İçim, Torku, Sek, Nestle ne ararsanız Migros marketlerde indirimli şekilde satışta!





MİGROS İKİNCİ SÜTTE %50 İNDİRİM

Özellikle her mutfağın vazgeçilmez ürünlerinden olan süt, kahvaltılarda öğle yemeklerinde akşam yemeklerinde her şekilde tüketilip kullanılan bir ürün. Bu sebeple evlerin en çok ihtiyacı olan ürünlerin en başında yer alıyor. İndirimli şekilde Migros’tan süt almak istiyorsanız; işte Migros marketlerin sizlere sunduğu indirimli süt kampanyasındaki ürünler...

Pınar Süt 1 L



İçim Rahat Laktozsuz Süt 1 L



Pınar Denge Laktozsuz Süt 1 L



İçim Süt 1 L



Torku Uht Süt 1 L



Pınar Süt 6X200 Ml



Torku Yarım Yağlı Süt 1 L



Sek Pastörize Günlük Şişe Süt 1 L



Pınar Süt 4X1 L



Sek Süt 1 L



İçim Pastörize Şişe Süt 1 L



Sek Yeni Nesil Pastörize Günlük Süt 1 L



Pınar Organik Süt 1 L



Torku Süt 4X1 L



Pınar Protein Kakaolu Süt 500 Ml



Torku Süt 4X1 L



Pınar Organik Süt 1 L



Sek Yeni Nesil Pastörize Günlük Süt 1 L



İçim Pastörize Şişe Süt 1 L



NESTLÉ® NESQUIK® Kakaolu Süt 6x180 Ml



Sek Yoğurtluk Pastörize Günlük Süt 1 L



Pınar Süt 200 Ml



Sek Laktozsuz Pastörize Günlük Süt 1 L



Pınar Protein Vanilya Aromalı Süt 500 ml

MİGROS İKİNCİ SÜTTE %50 İNDİRİM TÜM LİSTE