TABEF Ortak Bildirisi Açıklandı: Ömer Bolat'tan 'Kardeşlik ve Kazan-Kazan' Mesajı

Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda ortak bildiri açıklandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Afrika ortaklığını 'kardeşlik, adalet ve eşitlik' ilkeleriyle güçlendirme vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 15:50
TABEF Ortak Bildirisi Açıklandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Afrika ilişkilerinin temelinin "kardeşlik, adalet ve eşitlik" üzerine kurulduğunu vurguladı. Bolat, zirvenin hedefini ve Türkiye'nin Afrika'ya bakışını katılımcılarla paylaştı.

Bakan Bolat'ın Açıklamaları

"Afrika'ya bakışımız kıta ülkeleriyle kardeşlik, adalet ve eşitlik temelinde, karşılıklı saygı ve kazan-kazan ilkeleri..."

"Zirvemizin (Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu) konusu, küresel ekonomik belirsizlikte birlikte yol almak ve küresel meydan okumalara karşı güç birliği yapmak, Türkiye-Afrika ortaklığını güçlendirmektir."

Etkinlik, Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonuyla düzenleniyor. Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF) İstanbul Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağda) ile Afrika Birliği Ekonomik Kalkınma, Ticaret, Turizm, Sanayi ve Madencilik Komiseri Belobe (solda) Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu Ortak Bildirisi" toplantısına katılarak konuşma yaptı.

