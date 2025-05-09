Tahıl Sektörü Paydaşları Ankara'da Buluştu

Ankara'da Tahıl Konferansı: Paydaşlar Geleceği Tartıştı
Hububat Tedarikçileri Derneği (HUBUDER) tarafından düzenlenen "10. Uluslararası 2025 Hasadına Doğru Türkiye ve Dünyada Tahıl Konferansı", Ankara'da gerçekleştirildi. Konferansta, sektörün geleceği ve gıda güvenliği konuları ele alındı.
Gürsel Erbap: Gıda Güvenliği Tehlikeleri Artıyor
HUBUDER Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Erbap, hızla artan dünya nüfusunun gıda güvenliği üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Erbap, "İklim değişikliği ve küresel gelişmeler, gıda güvenliği için ciddi tehdit oluşturmaktadır" Türkiye’nin tahıl kapasitesinin ihracat yapıldığı durumlarda dahi kendisine yeterli olduğunu vurgulayan Erbap, "Türkiye, şu an hiç ithalat yapmadan bütün ihracatını karşılayabilecek üretim yapısına sahiptir" Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mesut Çakmak, Irak ile yapılan un ihracatının ülkede %33'lük bir paya sahip olduğunu belirterek, "Sınır kapılarındaki aksaklık giderilirse 2,5-3 milyon ton ihracatı yakalayabiliriz" Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği Başkanı Nihat Uysallı, Türkiye’nin makarna üretim kapasitesinin artarak 2028 yılında İtalya'yı geçeceğimizi Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Aykut Göymen, bu yıl makarnalık buğdayda 3 milyon 800 bin ton"Tüketim ve üretim dengeli olacak" Hububat Tedarikçileri Derneğince (HUBUDER) düzenlenen "10. Uluslararası 2025 Hasadına Doğru Türkiye ve Dünyada Tahıl Konferansı" Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. HUBUDER Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Erbap, konferansta konuşma yaptı. Hububat Tedarikçileri Derneğince (HUBUDER) düzenlenen "10. Uluslararası 2025 Hasadına Doğru Türkiye ve Dünyada Tahıl Konferansı" Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. HUBUDER Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Erbap, konferansta konuşma yaptı.
Türkiye'nin Tahıl Kapasitesi Yeterli
İhracat Potansiyeli: Irak ile Hedef 3 Milyon Ton
Tüm Zamanların En Büyük Makarna Üretimi Hedefi
Dengeli Tüketim ve Üretim Beklentisi
Türkiye’nin tahıl kapasitesinin ihracat yapıldığı durumlarda dahi kendisine yeterli olduğunu vurgulayan Erbap, "Türkiye, şu an hiç ithalat yapmadan bütün ihracatını karşılayabilecek üretim yapısına sahiptir" Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mesut Çakmak, Irak ile yapılan un ihracatının ülkede %33'lük bir paya sahip olduğunu belirterek, "Sınır kapılarındaki aksaklık giderilirse 2,5-3 milyon ton ihracatı yakalayabiliriz" Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği Başkanı Nihat Uysallı, Türkiye’nin makarna üretim kapasitesinin artarak 2028 yılında İtalya'yı geçeceğimizi Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Aykut Göymen, bu yıl makarnalık buğdayda 3 milyon 800 bin ton"Tüketim ve üretim dengeli olacak" Hububat Tedarikçileri Derneğince (HUBUDER) düzenlenen "10. Uluslararası 2025 Hasadına Doğru Türkiye ve Dünyada Tahıl Konferansı" Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. HUBUDER Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Erbap, konferansta konuşma yaptı. Hububat Tedarikçileri Derneğince (HUBUDER) düzenlenen "10. Uluslararası 2025 Hasadına Doğru Türkiye ve Dünyada Tahıl Konferansı" Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. HUBUDER Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Erbap, konferansta konuşma yaptı.
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mesut Çakmak, Irak ile yapılan un ihracatının ülkede %33'lük bir paya sahip olduğunu belirterek, "Sınır kapılarındaki aksaklık giderilirse 2,5-3 milyon ton ihracatı yakalayabiliriz" Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği Başkanı Nihat Uysallı, Türkiye’nin makarna üretim kapasitesinin artarak 2028 yılında İtalya'yı geçeceğimizi Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Aykut Göymen, bu yıl makarnalık buğdayda 3 milyon 800 bin ton"Tüketim ve üretim dengeli olacak" Hububat Tedarikçileri Derneğince (HUBUDER) düzenlenen "10. Uluslararası 2025 Hasadına Doğru Türkiye ve Dünyada Tahıl Konferansı" Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. HUBUDER Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Erbap, konferansta konuşma yaptı. Hububat Tedarikçileri Derneğince (HUBUDER) düzenlenen "10. Uluslararası 2025 Hasadına Doğru Türkiye ve Dünyada Tahıl Konferansı" Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. HUBUDER Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Erbap, konferansta konuşma yaptı.
Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği Başkanı Nihat Uysallı, Türkiye’nin makarna üretim kapasitesinin artarak 2028 yılında İtalya'yı geçeceğimizi Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Aykut Göymen, bu yıl makarnalık buğdayda 3 milyon 800 bin ton"Tüketim ve üretim dengeli olacak" Hububat Tedarikçileri Derneğince (HUBUDER) düzenlenen "10. Uluslararası 2025 Hasadına Doğru Türkiye ve Dünyada Tahıl Konferansı" Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. HUBUDER Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Erbap, konferansta konuşma yaptı. Hububat Tedarikçileri Derneğince (HUBUDER) düzenlenen "10. Uluslararası 2025 Hasadına Doğru Türkiye ve Dünyada Tahıl Konferansı" Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. HUBUDER Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Erbap, konferansta konuşma yaptı.
Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Aykut Göymen, bu yıl makarnalık buğdayda 3 milyon 800 bin ton"Tüketim ve üretim dengeli olacak" Hububat Tedarikçileri Derneğince (HUBUDER) düzenlenen "10. Uluslararası 2025 Hasadına Doğru Türkiye ve Dünyada Tahıl Konferansı" Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. HUBUDER Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Erbap, konferansta konuşma yaptı. Hububat Tedarikçileri Derneğince (HUBUDER) düzenlenen "10. Uluslararası 2025 Hasadına Doğru Türkiye ve Dünyada Tahıl Konferansı" Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. HUBUDER Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Erbap, konferansta konuşma yaptı.
Hububat Tedarikçileri Derneğince (HUBUDER) düzenlenen "10. Uluslararası 2025 Hasadına Doğru Türkiye ve Dünyada Tahıl Konferansı" Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. HUBUDER Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Erbap, konferansta konuşma yaptı.
Hububat Tedarikçileri Derneğince (HUBUDER) düzenlenen "10. Uluslararası 2025 Hasadına Doğru Türkiye ve Dünyada Tahıl Konferansı" Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. HUBUDER Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Erbap, konferansta konuşma yaptı.