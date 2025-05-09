Tahıl Sektörü Paydaşları Ankara'da Buluştu

Ankara'da Tahıl Konferansı: Paydaşlar Geleceği Tartıştı

Hububat Tedarikçileri Derneği (HUBUDER) tarafından düzenlenen "10. Uluslararası 2025 Hasadına Doğru Türkiye ve Dünyada Tahıl Konferansı", Ankara'da gerçekleştirildi. Konferansta, sektörün geleceği ve gıda güvenliği konuları ele alındı.

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