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Tahıl Sektörü Paydaşları Ankara'da Buluştu

Türkiye'de tahıl kapasitesi yeterli, ancak un ihracatında kayıplar yaşanıyor. İlgili paydaşlar geleceğe yönelik öngörülerde bulundu.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 14:12
Tahıl Sektörü Paydaşları Ankara'da Buluştu

Ankara'da Tahıl Konferansı: Paydaşlar Geleceği Tartıştı

Hububat Tedarikçileri Derneği (HUBUDER) tarafından düzenlenen "10. Uluslararası 2025 Hasadına Doğru Türkiye ve Dünyada Tahıl Konferansı", Ankara'da gerçekleştirildi. Konferansta, sektörün geleceği ve gıda güvenliği konuları ele alındı.

Gürsel Erbap: Gıda Güvenliği Tehlikeleri Artıyor

HUBUDER Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Erbap, hızla artan dünya nüfusunun gıda güvenliği üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Erbap, "İklim değişikliği ve küresel gelişmeler, gıda güvenliği için ciddi tehdit oluşturmaktadır"

Türkiye'nin Tahıl Kapasitesi Yeterli

Türkiye’nin tahıl kapasitesinin ihracat yapıldığı durumlarda dahi kendisine yeterli olduğunu vurgulayan Erbap, "Türkiye, şu an hiç ithalat yapmadan bütün ihracatını karşılayabilecek üretim yapısına sahiptir"

İhracat Potansiyeli: Irak ile Hedef 3 Milyon Ton

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mesut Çakmak, Irak ile yapılan un ihracatının ülkede %33'lük bir paya sahip olduğunu belirterek, "Sınır kapılarındaki aksaklık giderilirse 2,5-3 milyon ton ihracatı yakalayabiliriz"

Tüm Zamanların En Büyük Makarna Üretimi Hedefi

Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği Başkanı Nihat Uysallı, Türkiye’nin makarna üretim kapasitesinin artarak 2028 yılında İtalya'yı geçeceğimizi

Dengeli Tüketim ve Üretim Beklentisi

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Aykut Göymen, bu yıl makarnalık buğdayda 3 milyon 800 bin ton"Tüketim ve üretim dengeli olacak"

Hububat Tedarikçileri Derneğince (HUBUDER) düzenlenen "10. Uluslararası 2025 Hasadına Doğru...

Hububat Tedarikçileri Derneğince (HUBUDER) düzenlenen "10. Uluslararası 2025 Hasadına Doğru Türkiye ve Dünyada Tahıl Konferansı" Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. HUBUDER Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Erbap, konferansta konuşma yaptı.

Hububat Tedarikçileri Derneğince (HUBUDER) düzenlenen "10. Uluslararası 2025 Hasadına Doğru...

Hububat Tedarikçileri Derneğince (HUBUDER) düzenlenen "10. Uluslararası 2025 Hasadına Doğru Türkiye ve Dünyada Tahıl Konferansı" Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. HUBUDER Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Erbap, konferansta konuşma yaptı.

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