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Take Off İstanbul Zirvesi Selçuk Bayraktar'ın Katılımıyla Tamamlandı

Take Off İstanbul etkinliği, Selçuk Bayraktar'ın katıldığı kapanış töreniyle sona erdi. Türkiye'nin İHA pazarındaki güçlenişi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 20:34
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 20:46
Take Off İstanbul Zirvesi Selçuk Bayraktar'ın Katılımıyla Tamamlandı

Take Off İstanbul Zirvesi, Selçuk Bayraktar’ın Katılımıyla Kapanış Töreniyle Sona Erdi

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından düzenlenen Take Off İstanbul etkinliği, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın katıldığı kapanış töreniyle son buldu.

Türkiye İHA Pazarında Dünyada Lider

Selçuk Bayraktar, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünya insansız hava aracı pazarının yüzde 65yüzde 50’sine sahip olduğunu ifade etti.

Dünyanın En Büyük İnsansız Hava Aracı Şirketi

Bayraktar, son üç yıldır Baykar'ın dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olarak öne çıktığını ve en yakın Amerikalı rakibine oranla 3 kat daha büyük bir yapıya sahip olduğunu vurguladı.

Etkinlik, Anadolu Ajansı'nın katkılarıyla gerçekleştirildi ve Türkiye'nin teknolojik gelişiminin ve İHA alanındaki başarısının altı çizildi.

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